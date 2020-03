Na přestavbě pracují lidé z odborné firmy už devět měsíců. „Rekonstrukci vyškovské nemocnice zajišťuje Kaláb - stavební firma , kterou odkoupila společnost Winningps,“ sdělila za ni Lucie Kraváčková.

Podle zástupců nemocnice umožní kvalitnější péči o pacienty. „Je to v první řadě investice kraje, my jako zástupci města to sledujeme spíše z pohledu pacientů. Podmínky tam jsou prozatím provizorní, ale těšíme se na výsledek,“ sdělil místostarosta Vyškova Roman Celý.

Lidé ve Vyškově vyjadřují změnám podporu a upozorňují i na další možnosti oprav. „Neurologie i ORL to akutně potřebuje. Budova neurologie je dost stará, ale třeba i rehabilitace by potřebovala rekonstrukci,“ komentovala to například Andrea Adamová.

Kraj přitom do zdravotnictví dlouhodobě navyšuje investice, tato přesáhne sto dvacet milionů. „Patří mezi velmi významné investice do zdravotnictví v našem regionu," komentoval to už dříve hejtman Bohumil Šimek.

Na změnách v budově B a části budovy C se pracuje za plného provozu nemocnice. „Přímo nějaké přesné datum otevření stanovené v tuto chvíli ještě není, na to je zatím moc brzo. Slíbili jsme však dokončení do konce letošního roku a není důvod pochybovat, že by se to nemělo povést,“ sdělila Brindzáková.

Objekt neurologie postavili už v roce 1951. V sedmdesátých letech byla budova uzpůsobena, aby sloužila jako lůžková oddělení, tehdy na to ovšem objekt dostatečně stavebně neupravili. Kraj se to v současnosti snaží napravit, aby tu podle něj pacienti měli odpovídající podmínky a personál modernější zázemí.