„Socha byla vyrobena z osmdesáti procent ze zbytkového materiálu, který se podařilo odkoupit od různých firem a v současné době se jedná o moderní styl zámečnické výroby uměleckých předmětů. Výška sochy je 270 centimetrů a váha 160 kilogramů. Výrobě se muž věnoval od června tohoto roku, celkově strávený čas se dosahuje šest set hodin,“ upozornil Jakub Švestka za Občanský spolek Nouzka.

Nejsložitější částí při tvorbě byla podle umělce tvář. Dle jeho slov ho inspirovala písnička Kdybych já byl kovářem od Petra Spáleného a cílem bylo obohacení místa s velkým pohybem lidí i aut.

„Ulice je tak dlouhá a skýtá tolik krásných míst, které by mohly nějakým stylem něco symbolizovat a být trochu nevšední. Dalo by se říci, že ulice tvoří takzvanou hlavní tepnu, přes kterou denně projede velký počet lidí při cestě do centra Vyškova a zpátky,“ vysvětloval Richter.

Manželka autora umístila výzdobu do košíku, který je součástí díla. „Na vánoční svátky je zase plánováno světelné nasvícení. Nejedná se ale o jeho první a ani poslední výtvor na Nouzce. V březnu již kompletně vykoval nový plot u místní prodejny se smíšeným zbožím. Rovněž tento rok se v jeho rodných Bohdalicích uskutečnila výstava „Maluji a kovám“, kde s jeho dcerou Markétkou, která se věnuje malbě na plátno, ukázali veřejnosti svou tvorbu,“ dodal Jakub Švestka.