Projekt ve Slavkově se rozprostřel do několika let. Jak na tuto zakázku s odstupem času vzpomínáte?

Vzpomínám hlavně na pana profesora Miloše Stehlíka, který se v sedmdesátých letech zasloužil o rozmístění soch a podobu slavkovského parku. Bylo mu už přes devadesát a konzultoval s námi při práci některé z doplňků. Bylo to těsně před jeho smrtí. Konce prací se bohužel nedožil. Jedná se o nádherný soubor barokních soch, které byly bohužel velmi poškozené. Restaurátorského zásahu a obnovy se dočkaly až po padesáti letech. Teď by mělo přijít na řadu kolo průběžné údržby. To by mělo prodloužit životnost našeho restaurátorského zásahu. Sochy totiž stále postupně ničí takzvaná biokoroze. Rostou na nich řasy a mechy.

Kde na jihu Moravy mohou lidé vidět vaši další společnou práci s kolegy?

Dělali jsme například mozaikové podlahy na minaretu v Lednici, restaurovali sochy v Jevišovicích a v brněnské vile Tugendhat jsme se podíleli na obnově části omítek. To je zase úplně jiná kapitola, víc technologická a technická než výtvarná. Nicméně architekturu mám rád a léta jsem se jí věnoval víc než sochám. Ve Znojmě jsme pak s kolegou Danielem Hvězdou obnovovali v kostele svatého Mikuláše svatostánek.

To musela být zajímavé práce…

Ano, byla to lahůdka. Tamní sanktuář je unikátní, věžový a má asi jedenáct metrů. Jedná se o pozdně gotické dílo, skvěle dochované. Má kamennou věžovitou architekturu a vypadá jako zmenšenina katedrály. Je na něm spousta ozdob.

Je restaurování práce jako každá jiná? Co vás na ní baví?

Restaurování je zajímavé v tom, že se jedná o mezioborovou činnost. Člověk se při tom učí stále nové věci a musí být ve střehu. Hodně čerpá z jiných povolání. V legraci říkám, že restaurátor je takový kříženec zedníka s uklízečkou. Jste pořád ve špíně, odklízíte stoleté nánosy prachu a občas to někde přimáznete (úsměv).

A sochařina?

To je nádherná práce. Ale to, co člověk studoval na škole, je v současnosti bohužel už taková labutí píseň. Dostat se k volné soše ve veřejném prostoru je velmi vzácné. Pro architekty to není moc aktuální téma a neláká je to. Nových realizací je tak minimum. I když zrovna Brno je v tomto ještě světlou výjimkou. Do veřejného prostoru se tam sochy stále dělají. Jakým způsobem a jak vypadají, to je na diskuzi. Každopádně si myslím, že sochařství u nás není teď zrovna na vlně.