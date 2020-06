/VIZUALIZACE/ Tým odborníků pod vedením přerovského architekta a urbanisty Jana Horkého představil v červnu plán na postupnou revitalizaci sídliště Nádražní ve Slavkově u Brna. Na jeho podobu měli vliv i místní obyvatelé, kteří dostali prostor se svými podněty a připomínkami.

Vizualizace. Součástí návrhu je například park v prostoru za garážemi, parkovací stání, výsadba zeleně, oprava chodníků, ale také výsadba aleje v ulici Nádražní. | Foto: Město Slavkov u Brna

Do jejich poštovních schránek byly loni v prosinci zaslány dotazníky a radnice uspořádala setkání, na které dorazilo přes čtyřicet obyvatel. Součástí návrhu je například park v prostoru za garážemi, parkovací stání, výsadba zeleně, oprava chodníků, ale také výsadba aleje v ulici Nádražní nebo bezpečný přechod, který využijí zejména děti při cestě do školy. Díky studii teď město může začít s postupnými kroky, které nápady dovedou do reality.