Podle ní někdo do stromů zasahoval během večerních hodin. Dostálková dále zmínila význam třešní pro lidi na vycházkách. „Tyto stromy jim slouží na osvěžení díky jejich plodům a hlavně v letních měsících poskytují stín při výšlapu na kopec Urbánek nad Slavkovem. Bohužel do tohoto místa policisté ani strážnici nezajíždí,“ pokračovala žena.

Založila proto na facebooku skupinu Máme rádi Urbánek ve Slavkově u Brna, kde na následky některých aktivit v lokalitě poukazuje. Netýká se to pouze ořezávání stromů, ale také následků pohybu vozidel.

Zmínila, že u zasažených dřevin zbývají jen torza ořezaná až na zem. „Dotyčný tedy kácel jen na vlastní potřebu, zřejmě si přilepšil pro svoje teplo. Je to obrovský zásah do místní přírody, zvláště když na těchto stromech jsou různá hnízdiště ptáků včetně sov. Takže svým činem způsobil zdejší přírodě nenahraditelnou škodu,“ zdůraznila Dostálková.

Na základě podnětu případ převzali k prošetření pracovníci odboru životního prostředí na městském úřadě ve Slavkově. „Protože nemáme bližší informace o přesné lokalitě pokácených stromů, nemůžeme s jistotou říci, zda patří městu,“ sdělila mluvčí slavkovské radnice Veronika Slámová.

Pro posuzení to bude stěžejní. „Pokud se jednalo o soukromé stromy, tak je to tak, že kácení ovocných stromů nepodléhá povinnosti ohlašování a majitel má právo stromy skácet. Nicméně pokud se jednalo o stromy na pozemku města, samozřejmě by to problém byl. Odbor věc prošetří,“ ujistila Slámová.

Dostálková se obává do budoucna nárůstu podobných případů. „Myslím, že jich bude v našem kraji přibývat i kvůli cenám tepla. Nelze proto vyloučit, že se to nestane i jinde a lidí se dají na kácení dřevin v okolí. Toto stromořadí je zde mnoho desetiletí a kácením tady dotyčný způsobil škodu za několik desetitisíce korun,“ prohlásila.

Podle ní je potřeba k podobné činnosti vyjádření arboreta. „Pokuta za strom pokácený bez povolení je je jinak dvaadvacet tisíc korun. Tento člověk jich poškodil pět, tudíž je škoda velmi vysoká,“ dodala Dostálková.

Podle České inspekce životního prostředí lze zcela bez povolení kácet všechny dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a mají ve výšce sto třiceti centimetrů nad zemí obvod kmene menší než osmdesát centimetrů. „O povolení kácení nemusí žádat ani majitel ovocných dřevin, které rostou na pozemcích v zastavěném území evidovaném v katastru nemovitostí. Do této kategorie spadají i dřeviny v zahrádkářských koloniích a u rekreačních objektů,“ informoval mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

Naopak ostatní dřeviny lze kácet pouze na základě vydaného rozhodnutí o povolení s nutnou žádostí u orgánu ochrany přírody, kterým je obecní či městský úřad. Správní úkon není nijak zpoplatněný a příslušný orgán má na rozhodnutí třicet dnů.