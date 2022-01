Problémy potvrdil Radoslav Bangó, který v lokalitě bydlí. „Vypadá to ale, že tady řidiči zatím jezdí stejně. Měření v obci asi nikdo moc nevnímá. Vždy se občas najde někdo, kdo jede větší rychlostí, ale každá kontrola řidičů je vítaná,“ ocenil postup města.

Jedná se o první úsekové měření v Bučovicích, zkušenosti s ním už mají ve Vyškově nebo ve Slavkově u Brna. „Ze stejného důvodu byl v minulosti umístěný také stacionární radar ve Slavkovské ulici. Na vyhodnocení účinnosti měření ve Slovenské ulici je ještě brzy, nicméně měření rychlosti má zcela jistě pozitivní vliv na provoz na silnici I/50 v Bučovicích, která vede také zmíněnými ulicemi,“ zdůraznila Hašková.

Intenzivní provoz trápí obyvatele Vícemilic dlouhodobě. „Často chodí malé děti k autobusu do základní školy přes hlavní silnici. Je tady přechod pro chodce, ale když jede pět až šest kamionů najednou, tak to není ideální. Spíš když máte v obytné zóně takový provoz, je to dost silná káva. Lidem vadí hlavně to množství kamionů, stačí přijet do Vícemilic a zjistíte, jak to vypadá,“ komentoval Bangó.

Zkušenost s tím má i opoziční zastupitel Josef Bouda. „Mám hned několik přátel, kteří mají vstupní dveře pět kroků od vozovky I/50 a situace, které tam zažívali a zažívají, jsou děsivé. Každých pět a nezřídka i deset a více kilometrů za hodinu nad padesátkou, o které jede plně naložený kamion rychleji, působí na lidi na chodnících i v domácnostech jako pohroma. U některých domů si nezastavíte a vyložit ošetřovaného člena rodiny nebo jen nákup byl a je boj o život,“ popisoval Bouda.

Velkou úlevou se stane do budoucna i stavba obchvatu, která v obci dopravu zmírní a odkloní především zmíněné kamiony. „Pro ty lidi to bude vysvobození, ale investice do jakéhokoliv účinného prvku včetně radaru, který usnadní žití a zvýší bezpečnost obyvatel v domech kolem silnice I/50, musí zůstat prioritou,“ uznal adekvátnost opatření bučovický zastupitel.

Rozšiřování úsekového měření je trendem v celém regionu. „Pokud je místně prokázané, že ke zklidnění dopravy nepomohou třeba stavební úpravy, je měření radarem možná jedinou možností, která přiměje řidiče k dodržování maximální povolené rychlosti. Z hlediska dopravy je ve Vícemilicích podstatné značné vytížení silnice E50, které působí v celém úseku. Můžeme tak chápat obavy obyvatel, pokud řidiči jezdí obcí rychleji, než by měli,“ vysvětloval krajský koordinátor BESIP Pavel Čížek.

Metodu ale podle svých zkušeností považuje za efektivní. „Nutí řidiče k dodržení předepsané rychlosti. Vždy se samozřejmě najdou odpůrci či příznivci jakéhokoliv rozhodnutí, ale pokud jde o dodržování zákona a jiné možnosti k přesvědčení řidičů selhávají, zřejmě jiné řešení ani nebude,“ pokračoval Čížek.

Nevidí v něm nespravedlnost ani rizika zneužití navzdory vyhrocenějším diskuzím, které někdy provázejí podobná opatření. „Jediným rizikem je následná sankce při nedodržení rychlosti. Řidiči často uvádějí jako problém, že musejí neustále sledovat tachometr a teprve pak se mohou věnovat samotnému řízení. To ale není na místě, protože pravidla platí zkrátka vždy a všude,“ dodal koordinátor BESIP.

Radary na Vyškovsku měří už od roku 2019 například úsek ve vytížené Brněnské ulici ve Vyškově. Další potkávají řidiči při příjezdu do Slavkova u Brna u silnice I/50. V budoucnu přibydou mimo jiné i na úseku I/50 u Velešovic.