Rekonstrukci zahájili dělníci na mostě v polovině září, řidiči od té doby využívají příslušné objížďky. O městskou investici se v tomto případě nejedná, náklady dosahují na necelých dvanáct milionů korun z dotací Státního fondu dopravní infrastruktury. „Most je ve vlastnictví Jihomoravského kraje,“ připomínal před časem vyškovský místostarosta Roman Celý.

Stavba je více než sto dvacet let stará. „Stávající segmentová klenba z kamenných kvádrů již nebyla v dobrém technickém stavu. Po prohlídce most odborníci zařadili do sedmého stupně, což je označení pro havarijní stav,“ popsal ředitel Správy a údržby Roman Hanák.

Autoři posudku zmiňovali rozevírání parapetních zdí, které se projevovalo trhlinami ve vozovce. Přes ně následně zatékalo do konstrukce mostu a tím docházelo k jejímu narušování. „V první etapě jsme odtěžili zásyp nad stávající klenbou, včetně vozovky, až na úroveň kamenného zdiva. Následovalo zpevnění konstrukce obetonováním. Pokračovaly práce na zřízení konstrukčních vrstev vozovky a novém asfaltovém krytu,“ popsal Hanák.

Sanace klenby z prostoru kolejiště pak zabrání budoucímu vypadávání zvětralého materiálu, také tady silničáři využili výluky na trati. Přesné datum zahájení druhé etapy ovlivní podle ředitele především počasí.