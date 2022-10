Představitelé radnice vyzvali k respektování objízdných tras. „Strážníci budou řidiče, kteří je nerespektující, i nadále pokutovat. Zamezení vjezdu nějakou pevnou překážkou je ovšem vyloučené. Stezka totiž slouží jako nouzová trasa pro vozidla složek integrovaného záchranného systému,“ vysvětlil vyškovský místostarosta Roman Celý.

Na most je vjezd už více než dva týdny zakázaný kvůli jeho rozsáhlé rekonstrukci. Zahájení prací tady krajští silničáři původně odsouvali. „Termín ukončení uzavírky ale nehledě na to platí do desátého prosince,“ komentoval Richard Pokorný ze Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

Ve Slavkově se s vítězem dohodli KDU-ČSL a STAN. Starostou zůstane Michal Boudný

Zmínil případy řidičů, kteří si zpočátku troufli přes most přejíždět bez ohledu na uzavírku. „Stavba je označena zákazovými značkami, ale mnoho řidičů tuto skutečnost v prvních dnech opatření bohužel nerespektovalo a projížděli přes staveniště, kde zatím dělníci prováděli vytyčovací a přípravné práce. Se zahájením výkopových prací se však přes most už nedostanou, i když někdo nebude respektovat zákaz vjezdu,“ varoval Pokorný.

Případů, kdy řidiči aut nebo motorek míří na cyklostezky, si přitom Vyškované všímají i v dalších lokalitách. „Osobní zkušenost mám z nové cyklostezky na trase z Brňan k rybníku Kačenec v úseku vyznačeném jako stezka pro chodce a cyklisty. Všiml jsem si dodávky, motorek a velkých elektrokoloběžek s registrační značkou,“ potvrdil například Tomáš Bobek.

Zmínil i další případy. „Podobné to je na cyklostezce ze zimního stadionu do Pazderny, opět to jsou velké elektrokoloběžky. Tuto zkušenost mám i na trase z Nosálovic do Kašparova,“ dodal Bobek.

S filetem z tresky si žák slavkovské školy poradil skvěle a vyhrál soutěž

Právě na zmíněné stezce z vyškovské místní části Nosálovice do Kašparova řidiči zákazovou značku nerespektovali natolik, že radnice už rozhodla o umístění zábrany. Vyřešit ale potřebuje nejdříve veřejné osvětlení, takže zábrana tady zamezí vjezdu aut až příští rok. „Kvůli několika nezodpovědným řidičům tam dochází k nepříjemným situacím. Jejich chování má bohužel dopad na ostatní,“ tvrdil o situaci v lokalitě místostarosta Celý.

Most v Olomoucké byl doposud v havarijním stavu. Do završení uzavírky mají řidiči aut do tří a půl tuny vyznačenou obousměrnou objízdnou trasu. Ta je vede po silnici II/430, dále pokračují po I/47 do Ivanovic na Hané, kde se v průsečné, odsazené křižovatce odbočí vlevo na II/428. Objízdná trasa pokračuje až do stykové křižovatky II/428 s III/0462. Po levém odbočení pokračuje trasa zpátky po III/0462 až na předměstí Vyškova.

Až do šestnáctého října přitom bude část této trasy vedená po I/47 přes Ivanovice částečně převedená na místní komunikaci v ulici Dolní Valy, zatímco stále pokračuje na stykovou křižovatku s II/428. Dočasná úprava souvisí se stavebními pracemi v tomto městě. Řidiči vozidel nad tři a půl tuny využívají odlišnou trasu po dálnici D46.