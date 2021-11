„Vyjet z Hodějic na I/50 je problém každý den, ať je pondělí, neděle, půlnoc, nebo poledne. Mezi sedmou a osmou se tvoří fronty sahající až k místnímu přejezdu. Blokuje se tak výjezd aut od Křižanovic, od průmyslové zóny i od čerpací stanice. Problémem jsou i řidiči, kteří jedou ze směru od Bučovic a v křižovatce se otáčí, jako by to nebylo samo o sobě dost rizikové, někteří u tohoto manévru i telefonují,“ potvrdila Lenka Veselá.

Starostka Hodějic Blahoslava Suchánková situaci popisuje jako stále se zhoršující. „Spousta aut jezdí na Slavkov u Brna i v opačném směru na Kyjov. Zvlášť, když ráno dojíždíte třeba do práce, v dopravní špičce si na nájezdu dlouho počkáte, než se napojíte,“ řekla při návštěvě redaktora Deníku Rovnost v obci.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkTrápí to podle ní zvláště rodiče, kteří vozí děti na vyučování. „Na přípoji od naší obce vidím kolikrát stát kolonu. Silnice I/50 je zkrátka vytížená, i když tady máme odbočovací pruh směrem na Bučovice, který vznikl při nedávné opravě zdejší autobusové zastávky,“ připomněla Suchánková.

Tvrdí, že práce přinesly spíše nové komplikace. Upozornila v té souvislosti na řidiče, kteří kvůli horšímu rozhledu mnohdy brzdí až na poslední chvíli. „Chvála bohu, že tam nebyla žádná závažnější dopravní nehoda, ale je potřebná maximální obezřetnost,“ radila starostka. Stejně jako na jiných místech bývá situace kritická především v dopravních špičkách.

A podle všeho bude i nadále. Mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíkové vzkázala, že změny týkající se provozu nejsou u Hodějic v plánu. „Od loňského roku je v tomto úseku nový povrch. Žádné další úpravy v dohledné době nechystáme,“ reagovala mluvčí Trubelíková.

PROBLEMATICKÁ KŘIŽOVATKA

Křižovatka silnic III/0504 a I/50 v Hodějicích.

V dopravní špičce vznikají kolony.

Lokalita je riziková pro cestující autobusy, kteří tam vystupují na zastávce.

Problémy jsou i na křižovatce ve Velešovicích.

Se zřejmě ještě závažnější situací se potýkají lidé v nedalekých Velešovicích. Kvůli větší nepřehlednosti a nedodržování rychlosti tam silničáři už připravují stavební úpravy, i když ještě neprozradili konkrétní termíny. Také tam se jde o problém s nájezdem na I/50.

„Byla bych moc vděčná, kdyby vznikl kruhový objezd. Vyjet z obce ven bezpečně, je velmi těžké, o době čekání na mezeru z obou směrů ani nemluvě,“ posteskla si obyvatelka Radka Sounders.

Zkušenosti má s auty přijíždějícími i rychleji než sto kilometrů v hodině. „A to přestože je před křižovatkou značka, že mají jet sedmdesátkou. Z Velešovic je vidět jen kousek pod kopec, protože se prudce svažuje. Myslíte si, že máte z obou stran volno, vyjedete, a najednou máte za zadkem auto, které jste neviděli a které má co dělat, aby do vás nenaletělo. Ani jeho řidič totiž neviděl, do čeho se řítí,“ popisovala svízelnou situaci.

S místem má její rodina špatnou zkušenost. Po nehodě skončil v nemocnici manžel i syn. „Nepojištěný řidič s falešnými doklady předjížděl ve sněhu do kopce směrem ke křižovatce příliš rychle, dostal smyk, ztratil kontrolu a odneslo to naše auto,“ připomněla Sounders.

U Velešovic nově přibudou odbočovací a připojovací pruhy. Příští rok se silničáři pustí na I/50 do práce i v několika dalších úsecích. Týkat se má toho z Křižanovic do Bučovic, z Bučovic do Nesovic a části od obce Malínky až po hranici Zlínského kraje.