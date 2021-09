/FOTO/ Nezbytná rekonstrukce památníku osvoboditelům začala v uplynulých dnech v Bučovicích na Vyškovsku. U robustní pískovcové konstrukce na náměstí Svobody se obyvatelé města scházejí už více než čtyřicet let při pietních aktech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.