V březnu 1939 měl dvacetiletý Otakar Černý hodnost aspiranta a sloužil v kbelských kasárnách. Poté co odmítl nabídku německých vojáků, aby létal pro luftwaffe, byl asi za měsíc propuštěn z československé armády.] Následně byl přeložen do zálohy a tak odešel z Prahy domů do Křenovic.

Otakar Černý

28. listopadu 1919, Křenovice

14. října 2009, Cambridge

Svůj první útěk podnikl s pomocí železničářů na střeše nákladního vlaku. Spojka z Malých Bronowic, kde se formovala československá vojenská jednotka, čekala na smluveném místě.Dne 5. července 1939 se Otakar Černý hlásil na československém konzulátu v Krakově. Polská armáda ale československé letce do svých řad přijímat nechtěla. Zato Francouzi byli ochotni přijmout je do cizinecké legie.

Spolu s dalšími adepty se Otakar Černý přeplavil na lodi „Chrobry“ do Boulogne. Dne 21. září 1939 v Paříži pak podepsal vstup do cizinecké legie. V polovině října 1939 byl spolu s ostatními legionáři přemístěn do Tours.V květnu 1940 ale rychlý sled válečných událostí nedovolil nadporučíku Otakaru Černému zapojit se do bitvy o Francii a 2. srpna 1940 přijat do řad Royal Air Force (RAF), kde byl přidělen k 311. československé bombardovací peruti.

V roce 1941 byl jeho letoun sestřelen nad Nizozemskem. V německém zajetí si získal pověst nenapravitelného útěkáře. Dvakrát uprchl z táborů pro válečné zajatce, ve druhém případě se nějakou dobu skrýval spolu s Josefem Bryksem. Po únorovém převratu byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 3 roky. Byl vězněn na Pankráci a na Borech a poté v Táboře nucených prací Dolní Jiřetín, odkud se dvěma dalšími vězni uprchl. Přes Německo se dostal do Anglie, kde znovu vstoupil do služeb RAF. V Anglii žil až do konce života.