„Zájem je spíše z Brna. Týká se to rodin s malými dětmi, které většinou už mají v Brně byt, jehož prodej jim pokryje z větší části náklady na koupi domu se zahradou. Nejdříve hledají samozřejmě v bližším okruhu jejich města. Ceny tam jsou ale vysoké a s větším rádiusem klesají, tak se dostávají například k naší nabídce,“ komentoval makléř Michal Albrecht.

Lokalita Račic se může zdát na první pohled od Brna přece jen daleko, ale podle Albrechta to je relativní. „Ranní špička Bystrc – Židenice v Brně je stejná časově jako Račice – Lesná Brno podobně jako odpoledne. Najeté kilometry už dnes tak nerozhoduji. Doba která sebou dnes přináší i práci z domova tomu jen nahrává. Račice jsou blízko dálniční tepny, to klienti také potvrzují jako výhodu. V neposlední řadě je to bydlení v blízkosti atraktivního přírodního vyžití,“ vysvětlil.

Obci umožní příchod nových osmadvaceti rodin další rozvoj sociální infrastruktury. „Tato stavba je v obraze již několik roků. Uskutečnilo se už několik jednání a schůzek s menežmentem a projektantem. Zatím jsou hotovy jen inženýrské sítě a to na zcela,“ komentoval starosta Račic-Pístovic Lubomír Pospíšil.

Situace s koronavirem již projektu neuškodí. „Jarní vlna se přitom v opatrnosti lidí investovat do nemovitostí obecně projevila. Dokončovali jsme třeba bytový dům v Brně, kde se nám zájem klientů úplně přerušil. Po uvolnění jsme ale vše najednou prodali. Nyní při druhé vlně již žádný vliv nepozorujeme,“ dodal Albrecht s tím, že ceny novostaveb to dle jeho názoru to nijak neovlivnilo.