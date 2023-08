/FOTO/ Dodržování pravidel a povinnou výbavu cyklistů kontrolují po celé léto policisté ve Vyškově a jeho okolí. Ve městě se zapojili také strážníci. „Bohužel se v poslední době zvyšuje počet tragických nehod cyklistů. Patří k nejvíce zranitelným účastníkům silničního provozu. Proto je důležité dodržovat zásady bezpečné jízdy a dbát na svoji viditelnost,“ vysvětlila policejní mluvčí Alice Musilová.

Dodržování pravidel a povinnou výbavu cyklistů kontrolují po celé léto policisté ve Vyškově a jeho okolí. | Foto: Policie ČR

Policisté lidem vysvětlují, co patří do povinné výbavy kola a jak je důležité u všech věkových kategorií nošení cyklistické přilby. „Tu musí podle zákona nosit cyklisté do osmnácti let, ale neuškodí ani dospělým. Úrazy hlavy totiž při dopravní nehodě patří k těm nejvážnějším. Při akci jsme zjistili, že většina dospělých si tuto skutečnost uvědomuje. Někteří cyklisté však mají přilbu nesprávně nasazenou, v tom případě neplní svoji funkci,“ připomněla mluvčí.

Přilba by měla pevně přiléhat k hlavě, ale na druhou stranu nebýt příliš těsná. Také nesmí v žádném případě zakrývat uši. Řemen s uzávěrem se nesmí zařezávat do krku, ani tlačit. Přesto však musí pod bradou pevně sedět.

Nová vlna podvodů na jihu Moravy: deset případů, lidé přišli o milion korun

Důležitá je také znalost účelu reflexních prvků. Odrazky lze nahradit odrazovými materiály obdobných vlastností. „Pokud nemám oranžovou odrazku na šlapátkách, stačí například reflexní obuv nebo reflexní páska na noze. Za snížené viditelnosti je to pak světlomet svítící dopředu bílým světlem a vzadu červená svítilna,“ doplnila Musilová.

Kolo také musí mít dvě na sobě nezávislé účinné brzdy. „Cyklisty jsme upozornili na nebezpečnost ostrých hran na jízdním kole a zvláště pak na konce řídítek, které mají být vždy zaslepené, neboť zaslepená řídítka slouží při pádu z kola jako ochrana před propíchnutím těla či proříznutím kůže. K doporučené výbavě pak řadíme blatníky a zvonek. Právě tento jednoduchý doplněk může mnohdy zabránit nepříjemným kolizím, zvláště na společných stezkách pro chodce a cyklisty,“ radila vyškovská policistka.

Při běžné dopravní kontrole hrozí cyklistům s nedostatečnou výbavou kola pokuta do výše dvou tisíc korun. „Cyklista je navíc řidičem nemotorového vozidla a nesmí tedy řídit pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek. Zde už jdou pokuty i do desítek tisíc korun. Důležitý je také vzájemný respekt a ohleduplnost na silnicích mezi cyklisty a řidiči aut a také mezi chodci a cyklisty na stezkách,“ dodala Musilová.