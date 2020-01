Rousínov – Radost z pohybu na bruslích na kluzišti pod širým nebem mají od včerejška malí bruslaři v Rousínově.

Mobilní kluziště. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Rozehnal

Kluziště v prostorech atletického areálu je otevřeno ve všední dny od 15:00 do 18:00 hodin, o víkendu od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné. Kluziště je určené pro nejmenší bruslaře.