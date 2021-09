V roce 2008 byl vznesen k tehdejšímu vedení radnice dotaz na vysvětlení. „Tenkrát jsme ale byli poslední domek, tak se to neřešilo,“ doplnila žena, která v místě bydlí.

/FOTO/ Špatný stav obecní cesty trápí obyvatele domů v Ruprechtově na Vyškovsku. „Když jdeme třeba potmě, je to opravdu náročné. Používáme baterku, někdy i holínky. Jako příjezd k domu používáme vedlejší ulici a příjezd od shora, takže objíždíme. Průjezd s kočárkem už snad ani nebudu komentovat,“ stěžovala si jedna z místních obyvatelek.

