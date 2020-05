Cestovní ruch ve městě podporují dlouhodobě. Miliony z městského rozpočtu směřují například každoročně do Zooparku Vyškov. „Předloni tam město významně podpořilo výstavbu expozice sladkovodních ryb nazvanou Pod hladinou, loni pak rozšíření lemuří expozice. Akvapark pak letos získá novou nerezovou vanu a nové vodní atrakce. Investujeme tam do technologií,“ doplnil starosta Karel Jurka. Zásadní rekonstrukce venkovního areálu zatíží městský rozpočet bezmála sedmapadesáti miliony korun.

Ve Slavkově už připravují kulturní program na letní období. „Ten bude v souladu s vládními nařízeními, ale přiláká lidi do centra města. Pro tento dlouhodobý program využijeme 250 tisíc korun, které byly původně určeny na zrušenou jednorázovou akci Dny Slavkova,“ informovala mluvčí města Veronika Slámová.

Turisty má udržet také atraktivnější prostředí. Slavkov proto podpoří místní podnikatele dvěma sty tisíci korunami prostřednictvím programu na podporu podnikání. „Dále jsme přistoupili k úlevám na poplatcích ve výši tří se tisíc korun. Investujeme do tištěné, rádiové a online reklamy. Zvyšujeme úsilí na propagaci města,“ vyjmenovala mluvčí.

Již před touto krizí ve městě investovali do nového webu slavkovak.cz, který stále vylepšují například přidáním tipů na výlety ve Slavkově i okolí. Zásadní roli v turistickém ruchu má však pro město Zámek Slavkov – Austerlitz. „Jen letos jsme dokončili projekty za sto milionů korun na udržení a zatraktivnění památky a ročně na její provoz vynakládáme téměř deset milionů. Další náklady jsou také na údržbu parku. V této době, která bohužel nutí škrtat i v městských pokladnách, tyto provozní náklady držíme ve stejném objemu jako v uplynulých letech,“ zdůraznila Slámová.

V Bučovicích směřují peníze z městského rozpočtu každoročně na pořádání kulturních akcí nebo například do krytého bazénu a koupaliště. Kvůli koronavirové pandemii však letos přišli návštěvníci o ty největší události, za kterými cestují z celého Česka i ze zahraničí. Byl to květnový Zámecký košt vín a neuskuteční se ani červnové městské slavnosti Bučovice 1645: Dobývání zámku. „Od letních prázdnin začne nicméně letní kino, které může mít pozitivní vliv na cestovní ruch v regionu stejně jako další akce pořádané během léta a na podzim,“ sdělila mluvčí Bučovic Martina Hašková.

Například v září bude lákadlem slavnostní otevření obnoveného lesoparku Kalvárie. „Na této akci přivítáme i zástupce ze slovenské strany tohoto projektu přeshraniční spolupráce,“ doplnila Hašková. Návštěvníci bučovických kulturních akcí ani koupaliště pak nemusejí oproti původním plánům letos očekávat zvýšení vstupného.

Na podporu cestovního ruchu se zaměřuje i kraj. Vyčlení na ni necelých pětadvacet milionů. „V poslední době se zaměřujeme zejména na méně známé a méně navštěvované destinace. Podle dostupných informací Češi plánují tuzemskou dovolenou a většina ubytovacích kapacit v Jihomoravském kraji je tak již obsazena. My se tedy budeme snažit veškeré peníze použít k tomu, abychom turisty dostali do míst, která nejsou přeplněná i s pomocí kampaně Mimo davy,“ dodal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro regionální rozvoj Petr Hýbler. Tímto směrem se vynaloží i prostředky, které byly původně určené na propagační aktivity do zahraničí.