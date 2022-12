Zastupitelé Vyškova už schvalovali nový rozpočet na rok 2023, zahrnuje také peníze na školku. „Na její rozšíření o dvě třídy tam je částka ve výši čtyřiceti milionů korun. Dalších 1,2 milionu poputuje na další vybavení prostor. U tohoto projektu bohužel nedosáhneme na dotaci, protože dotační výzva z Integrovaného regionálního operačního programu cílí do relativně malého území, respektive do takzvaných přechodových a méně rozvinutých regionů,“ vysvětlovala Šulcová.

Mateřské školy ve městě jsou dlouhodobě obsazené. Potvrdila to například ředitelka Mateřské školy Opatovice a Rychtářov Vendula Popovičová, děti ji navštěvují ve dvou zmíněných místních částech. „Kapacitu máme plnou v obou budovách,“ doplnila Popovičová.

Jednu z alternativ představují pro rodiče také dětské skupiny. V dubnu otevře na Jiráskově ulici soukromá školička Veselé notičky pro čtyřiadvacet dětí, kde však rodiče za umístění dítěte zaplatí přes čtyři a půl tisíce korun na měsíc. Město také podporuje vznik a šíření klasických dětských skupin v režimu Ministerstva práce a sociálních věcí. „Víme, že především pro děti od jednoho do tří let mají své opodstatnění. Jsou to děti maminek, které se vrací do práce,“ přiblížila starostka.

Rozpočet podpořilo čtyřiadvacet zastupitelů, zatímco dva se zdrželi a jeden nehlasoval. „Rozhodli jsme se, že ho podpoříme také. Nejdříve jsme to ale zvažovali, rádi bychom viděli hlavně více peněz do sportu ve městě,“ hodnotil opoziční zastupitel Libor Bláha.

Schodek třicet milionů

Ve schváleném rozpočtu jsou příjmy ve výší 583 milionů korun oproti výdajům za 613 milionů. Schodek pokrývá třicet milionů z předpokládaného přebytku za letošní rok. Zástupci radnice předpokládají, že vznikne hlavně z nárůstu výnosů ze sdílených daní o padesát milionů korun oproti predikcím. Právě tyto daně jsou přitom hlavním příjmem města ze zhruba dvou třetin. O osm milionů vyšší bude dále výnos z loterií a patnáct milionů činí také letošní úspora za zrušené akce.

Zásadní nárůst výdajů ovlivňuje dlouhodobé zdražování energií související mimo jiné s válkou na Ukrajině. Projevuje se to zvláště u příspěvkových organizací města jako jsou školy, školky, Městské kulturní středisko nebo Knihovna Karla Dvořáčka. „Náklady tam narostou o devětadvacet milionů. Mandatorní výdaje budou celkem vyšší o sedmašedesát milionů. Jsou za tím hlavně energie,“ potvrdila vyškovská starostka.

Na investice zamíří příští rok přes sto milionů korun. Celkem 13,8 milionu přitom zahrnuje také poslední splátka města za zimní stadion. Oblíbená atrakce sportovců je po demolici a následné výstavbě znovuotevřená už pět let.

Peníze poputují mimo jiné také do areálu Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Vyškova. Týkají se skladové haly, kde mají techniku i materiál. „Hala je původní, střechou na několika místech zatéká a může tak dojít k poškození nebo znehodnocení uložené techniky. Před stavbou je navíc nezpevněná a při deštivém počasí rozblácená plocha, která je nevhodná k nájezdu požární techniky. Původní a nevyhovující je rovněž elektroinstalace,“ shrnula Šulcová.

Opravy pokryje přibližně 3,2 milionu korun. Jednotka má zároveň tři cisternové automobilové stříkačky. Nejstarší z nich slouží již pětadvacet let, dojde tak k její výměně. Městský rozpočet tedy počítá dále s nákupem požárního automobilu za 9,4 milionu.