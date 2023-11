Kočí uvedl hodnotu původně předpokládané částky a zároveň podotknul, že spolupráce s krajem trvá. „Předpokládali jsme náklady ve výši přesahující deset milionů korun. Padesátiprocentní spoluúčast Jihomoravského kraje, který je zřizovatelem nemocnice, zůstává,“ dodal mluvčí.

Projekt vyřeší nedostatek míst k parkování

Právě kraj Vyškovu poskytl na rozšíření parkoviště samostatnou dotaci. „V případě vybudování nových parkovacích míst u nemocnice se jedná o investici Města Vyškov. To požádalo Jihomoravský kraj o podporu této akce a ten městu vyhověl individuální dotací ve výši přes 3,3 milionu korun,“ informoval za Krajský úřad Jihomoravského kraje Petr Holeček.

Větší kapacitu parkoviště u vyškovské nemocnice vítají i místní. „Velice ráda slyším, že tam přibudou další parkovací místa. Aut je bohužel stále víc, takže se ráno dá u nemocnice jen stěží zaparkovat. Bývá to často peklo, jsem ráda, že se to řeší,“ popsala například Jaroslava Dobešová.

První etapa rozšíření počítá se stáním pro šestadvacet osobních aut, z toho dvě místa budou určena pro invalidy. Projekt má tak definitivně vyřešit problém nedostatku prostoru pro parkování. „Přeplněná parkoviště u nemocnic trápí většinu měst, moc dobře víme, že pacienti v ranních a dopoledních hodinách, kdy funguje většina ambulancí, obtížně hledají volná místa,“ reagoval Celý.

Plocha pro rozšíření je navržená do zeleného pásu v nemocničním areálu. S dokončením město nadále počítá do začátku léta příštího roku. Radní chtějí parkoviště regulovat, aby nová místa nesloužila jako odstavná plocha pro pracující. Se zástupci nemocnice to budou řešit v příštím roce. Cílem podle jejich slov je, aby parkovací místa sloužily výhradně návštěvníkům nemocnice s poliklinikou.