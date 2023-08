/VIZUALIZACE/ Rozšíření porodnice zlepší služby pro pacientky ve vyškovské nemocnici. Krajští radní ohlásili ve středu výběr zhotovitele stavby. Ve stávajících gynekologických ambulancích včetně souvisejících prostor vznikne Centrum přirozeného porodu. Zvýší se i standard vybavení lůžkové části a vznikne dále nové zázemí pro ambulantní část oddělení.

Ve vyškovské nemocnici vznikne centrum pro přirozené porody. | Foto: Vizualizace: se souhlasem kraje

„Obdrželi jsme šest nabídek a vybrali tu ekonomicky nejvýhodnější. Vyhrála holešovská firma Rapos, která přišla s návrhem ceny 42,8 milionu korun včetně daně. Zvolili jsme také firmu na technický dozor stavby, který provede Investinženýring za 348 tisíc korun,“ shrnul radní Jihomoravského kraje pro oblast investic Vladimír Šmerda.

Akce bude podle něj hotová do konce příštího roku. „O vybavení interiéru se pak za 1,4 milionu korun postará Ambra - Group z Frýdku-Místku,“ doplnil Šmerda.

Záměr rozšíření porodnice souvisí se stoupajícím počtem porodů v Nemocnici Vyškov. Navíc výrazně narůstají požadavky žen, které chtějí přivést své děti na svět přirozeně.

„Zájem o co nejpřirozenější porod se stále zvyšuje. Do vyškovské porodnice se často sjíždí rodičky z širokého okolí, je to právě díky skvělé pověsti tamního oddělení. Nové centrum nabídne nastávajícím maminkám intimnější atmosféru a zároveň co nejbezpečnější průběh porodu,“ komentoval krajský radní pro oblast zdravotnictví Karel Podzimek.

Vyškovská porodnice se už před lety stala centrem respektujícího porodnictví. Provádí se v ní statisticky nejnižší počet císařských řezů v České republice. Ženu plně podporují ve způsobu porodu, který společně naplánovali.

Pyšní se titulem Baby friendly hospital, systémem rooming-in a dlouhodobě spolupracuje i se soukromými porodními asistentkami, mezi které patří třeba Petra Urbánková. „Ve Vyškově jsou čtyři porodní pokoje. Jeden je s vanou a se sprchou, velký prostorný, vyloženě vybízí k možnosti volného pohybu. Nicméně i menší pokojíčky, kterými disponuje porodní sál, jsou útulné a u žen evokují pocit bezpečí. Potvrzují to také reakce od mých klientek,“ hodnotila před časem podmínky v nemocnici Urbánková.