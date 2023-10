Vše začíná ve chvíli, kdy mají strážnici ohlášený pád ze skály. Zraněná žena se nachází ve velmi nepřístupném terénu na dně rokle. Jde o každou vteřinu. Na místo se nejdříve skalním masivem několik desítek metrů hluboko spouští strážníci s nosítky.

Následuje kynolog se speciálně vycvičeným psem na hledání osob. Osmiletý voříšek Cipísek je profík. Od psovoda Tomáše Stehlíka z kynologické záchranné jednotky dostává rolničku na krk. „To abych věděl, kde se pes v terénu pohybuje. Zároveň je to pro něj i spouštěč, signál, že se jde do akce. Vycítí to okamžitě,“ říká odborník.

To už s parťákem vstupují do temné podzemní sluje. Trvá to jen chvíli a Cipísek štěkáním označí místo, kde zraněná žena leží. „Našli jsme ji. Nosítka, jdeme pro ni,“ hlásí do vysílačky kolegům nahoru na okraj srázu jeden ze strážníků záchranného týmu.