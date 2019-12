Vyškov – Nabídku tradičního sortimentu se snaží město udržet i na letošních vánočních trzích. Od pondělí se na Masarykově náměstí budou scházet prodejci z celého regionu.

Adventní trhy. Ilustrační foto. | Foto: Valentíková Martina

„Hodláme dál podporovat stánky s rukodělnými výrobky a s výběrem tradičního vánočního zboží,“ informoval starosta Vyškova Karel Jurka. Zároveň by však podle něj měla být nabídka dostatečně různorodá. „Chceme, aby Vyškovany dokázala uspokojit. Návštěvníci by měli najít to, kvůli čemu se do centra města vydali,“ sdělil Jurka. Město mělo se zajištěním prodejního místa oslovovat zájemce od října.