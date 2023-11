Ohýnky, kde se ohřívají vojáci před bitvou u bučovického zámku. Ti se pak pořádně zahřejí, až když začíná samotná válečná vřava. Ta vede diváky do pošmourného konce podzimu 1805. Stejně tak spojence ve stejnokrojích ruské a rakouské armády. Francouzi jsou ještě ve čtrnáctém roce dosluhujícího revolučního kalendáře.

Ve frimairu, tedy měsíci jinovatek. Mezi francouzskými bojovníky je kaprál ze sedmapadesátého regimentu s křesadlovou puškou se srdíčkem na kohoutu. „Jde o model M 1777, v té době to byla v podstatě nejběžnější zbraň,“ přibližuje kaprál Zdeněk Frank novodobou repliku legendy, z jejíž hlavně létaly nebezpečné kule ráže 17,5 milimetru.

Samozřejmě i on se zapojuje do bojů na zadýmeném bučovickém bojišti. Právě Francouzi jsou ti, kteří přichází do opuštěného renesančního zámku jako první. Vedle něj se následně střetávají s carskými soupeři podporovanými rakouskými dělostřelci.