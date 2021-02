Pod výzvu na facebookové stránce Na děti nám nesahejte!!! se připojilo už na devět tisíc lidí. Oslovila i Františka Macka ze Znojma. „Naše dcera se do školy těší, ale z testování má strach. Nechce se jí kvůli tomu chodit spát a jsou to i několikahodinové diskuse, abychom ji uklidnili,“ nesouhlasí s testováním otec sedmileté Elišky, která navštěvuje základní školu v Pražské ulici ve Znojmě.

Podle něj by bylo v pořádku například měření teploty. „Když je někdo nemocný, má zůstat doma, nebo, když má koronavirus někdo v domácnosti. Neměli by to ale odnášet ostatní. Testování je stres pro dospělého, a to absolvuje jednou za čas. Co teprve děti, když by se měly testovat třeba dvakrát týdně,“ upřednostnil by Macek.

Návrat žáků do škol plánuje ministerstvo zdravotnictví od prvního března. Podobně jako v Rakousku by se mohly ve školách používat antigenní testy s výtěrem z kraje nosu, které ukážou výsledek do patnácti minut. „U nás to zatím není standardně používáno, o způsobu a provedení jednáme i s ministerstvem školství,“ potvrdila přípravy mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

O testování žáků bude v úterý jednat vládní rada pro zdravotní rizika. Ministr školství Robert Plaga vidí jako pravděpodobný nejdříve návrat maturantů a žáků devátých tříd. Uvedl to v neděli ve veřejnoprávní televizi. „Komunikujeme s iniciativou Lékaři pomáhají Česku, která provede čtvrteční pilotní testování v Sedlčanech i s Marianem Hajdúchem, který koordinuje pilotní testování ve školách v Olomouckém kraji. Zkušenosti využije k nastavení metodik pro školy,“ uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Žáci by se měli podle informací z ministerstev testovat sami, škola by měla na starosti evidenci výsledků. „Zatím jsme žádné instrukce nedostali. Nevíme, jak zvládneme otestovat přes dvě stě dětí a případně sedmdesát dospělých pracovníků školy. Ani, co máme dělat s pozitivními případy,“ uvedl ředitel Středního odborného učiliště a střední odborné školy Znojmo Libor Hanzal.

Obavy rodičů jsou podle něj pochopitelné. „O testování ale rozhodují jiní, ne ředitelé škol. Na druhou stranu určitě je část rodičů, kteří s tím souhlasí, také učitelé se ptají, jak jim zaměstnavatel zajistí bezpečnost“ upozornil Hanzal.

S testy souhlasí naopak otec žáka deváté třídy Antonín Konečný z Hodonína. „Domácí výuka už je na pováženou. Každý den navíc doma bude mít pro děcka těžké následky. Myslím, že to za normální výuku stojí a děcka to vydrží,“ přiklonil se k testování Konečný.

Protestující rodiče se ale bojí i šikany. „Bude to pro všechny velice zatěžující, už nyní jsou mladé rodiny a děti vystaveny obrovskému psychickému tlaku. Děti budou stát ve frontě a napjatě čekat, zda budou negativní a vpustí je do školy? Rodiče zase, zda budou moci odjet v klidu do práce? Co budete dělat s útoky a šikanou, výsměchem a ponižováním mezi dětmi?“ ptají se v protestním prohlášení.

V případě závěrečných ročníků, které vláda plánuje vpustit do škol jako první, ředitel obavy nemá. „Jsou to už téměř dospělé děti, problém už znají a chápou ho,“ nepochybuje Hanzal.

Co bude s žáky, kteří kvůli testování odmítnou do školy chodit, nebo je rodiče nepustí, zatím není jasné. „Pochybuji, že bude možná alternativa, abychom si nechali děti nadále na distanční výuce. Pokud ano, nemyslím si, že by byla tak kvalitní jako je nyní, kdy jsou doma všechny děti. Přijde mi šílené ve školách testovat zcela zdravé děti. Je mi ale jasné, že až se školy otevřou, testovat se bude,“ řekla rezignovaně Pavla Kacerová Lexová z Bořetic na Břeclavsku.

Návrat aspoň části žáků do škol je také jednou z podmínek, které vládě dali hejtmani při žádosti o nouzový stav na dalších čtrnáct dní.