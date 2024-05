Rytíři na Hradisku v Bučovicích předvedou souboje i výcvik. Přijedou i legionáři

/PROGRAM/ Rytířské souboje, šermířská komedie i ukázka výcviku římských legionářů. Mimo jiné i to bude součástí prvního ročníku akce Rytíři na Hradisku. Zájemci dorazí v neděli druhého června od čtrnácti do osmnácti hodin do části Hradisko v lesoparku Kalvárie v Bučovicích.

Na místě se představí Šermířský spolek Šumperk. | Foto: pořadatelé