Při přípravě stavby v minulém roce silničáři uskutečnili předběžný geotechnický průzkum lokality a biologické průzkumy. „Na jejich základě jsme prověřili, že trasa neprochází migračně významným územím či dálkovým migračním koridorem velkých savců. V území jsme nezaznamenali žádný zvláště chráněný druh rostlin dle konkrétní vyhlášky či ohrožené druhy na Červeném seznamu rostlin České republiky z roku 2017,“ potvrdila mluvčí silničářů.

Projekt už posuzovali mimo jiné i pracovníci České inspekce životního prostředí. V dané věci ale nepřijímají rozhodnutí, pouze doporučení ke krajskému úřadu. „Nemůžeme poskytnout aktuální informace o tom, v jakém stavu se proces posuzování vlivů na životní prostředí právě nachází. Naše vyjádření jsme ale už na žádost kraje zaslali,“ vysvětlil mluvčí inspekce Jiří Ovečka.

Zatímco do zahájení stavby je ještě daleko, na přípravách se stále intenzivně pracuje. „Poté, co vypořádáme a zapracujeme připomínky odborných specialistů do dokumentace pro územní rozhodnutí, zahájíme inženýrskou činnost, která povede povede k podání žádosti o jeho vydání. Aktuálně pokračuje příprava podrobného geotechnického průzkumu. Máme navíc zájem, abychom v tomto roce začali také se zpracováním dokumentace pro stavební povolení,“ dodala Trubelíková.

Na řešení v podobě obchvatu čekají lidé už dekády. Mnozí po letech stále neskrývají svoji skepsi. „Nechci být skeptická, ale pokud se dobře pamatuji, tohle se říkalo už v roce 1997,“ komentovala vyhlídky třeba Ilona Lapčíková. S opatrností reagoval na plány silničářů i Martin Trávníček. „Už aby s tím začali, cesta do Kojátek jim trvala dva roky,“ vzpomněl si muž.

Pro starostu Bučovic Jiřího Horáka je obchvat prioritou. „Město intenzivně komunikuje s Ředitelstvím silnic a dálnic a všemi dotčenými orgány. Se státními silničáři úzce spolupracujeme na řešení všech problémů, které se v průběhu projekční přípravy vyskytují nebo se mohou vyskytnout. A to od umístění křižovatek, přes řešení hlukové zátěže až po jednání s dalšími účastníky řízení,“ potvrdil na dotaz redakce Horák.

Z dosavadního vývoje má radost. „Jsem velmi rád, že se nám doposud společně podařilo překonat všechny překážky a postupujeme systematicky podle plánu. Čeká nás ještě řada dalších důležitých kroků, ale v tuto chvíli jsme na dobré cestě,“ uznal starosta.

Výběr různých variant obchvatu Bučovic byl vydaný už před desíti lety. Po čtyřech letech trasování získala přednost jižní varianta, kterou odborníci vyhodnotili jako nejvhodnější. Odsouhlasili ji zastupitelé, aby ji posoudilo Ředitelství silnic a dálnic, které ji v roce 2016 přijalo. Ministerstvo následně dokončilo bezpečnostní audit a záměr byl zařazený do Národního investičního plánu. Přípravu projektové dokumentace pro schválené řešení pak zahájili silničáři předloni.

OBCHVAT BUČOVIC



- 6 mostních konstrukcí včetně jedné nad silnicí.



- Mimoúrovňové křižovatky ve Vícemilicích, Kloboučkách a Marefech.



- Přeložky a úpravy silnic.



- Délka trasy je 5 500 metrů.



- Začátek stavby je naplánovaný na rok 2026.