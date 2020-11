Konec rizikového přecházení přes čtyřproudovou silnici I/50 očekávají obyvatelé Nesovic na Vyškovsku už roky marně. „V obci chodí po přechodu přes padesátku hromada lidí. Semafor tam je přitom jen na půl komunikace,“ stěžoval si Jaroslav Malovec. Vyřešit situaci může podchod.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Potvrdil to starosta obce Vítězslav Reška s tím, že ale takové řešení rozhodně není aktuální. „Je to ale zatím záležitost budoucnosti v řádu let. Stavba musí být spojená s větší rekonstrukcí silnice. Souvisely by s ní značné komplikace v dopravě a řidiči tu mají špatné možnosti objíždění,“ doplnil Reška.