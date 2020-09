/MAPKA/ Na kole si v budoucnu vyjedou cyklisté z Křenovic do Slavkova po nové cyklostezce. Na přípravách intenzivně pracují také zástupci obce. „Budeme stavět takzvanou „vlárskou variantu“, která povede od ulice Palackého kolem trati, a pak po břehu řeky Litavy. Projekt je ve fázi studie,“ uvedl starosta Křenovic Zdeněk Žabenský.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Leona Paroulková

Zdroj: Slavkov u BrnaPůvodní záměr podél hlavní silnice do Slavkova u Brna ztroskotal mimo jiné na strmém klesání kopce. „Ochránci přírody měli také své výhrady a v neposlední řadě byl problém s přechodem hlavní silnice ve směru na Bučovice. Věřím, že do pěti let by mohl tento projekt být realizován,“ odhadoval starosta.