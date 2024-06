/FOTO/ Péče o šestnáctiletého Davida s nízkofunkčním dětským autismem je pro jeho matku Kristýnu Karkasovou každodenní výzva. Potřebují větší auto, které by usnadnilo jejich život v Drysicích na Vyškovsku. Současné vozidlo je v havarijním stavu a bez něj je doprava do školy a k lékařům téměř nemožná. Dárci zakoupení nového auta podpoří ve sbírce.

Do sbírky se zájemci zapojí ZDE. Z uvedené částky čtyři sta tisíc korun lidé ke čtvrtku šestého června přispěli přes pětadvacet tisíc s tím, že do ukončení zbývá ještě patnáct dní.

„Davidův vývoj je na úrovni předškolního dítěte, ovšem s výškou 178 centimetrů a váhou sto šest kilogramů. Potřebuje celodenní podporu a dohled dospělé osoby, proto je péče o něj velmi vysilující,“ popisuje Karkasová.

Péči musí zvládat už dvanáct let zcela sama. „Potýkám se s jeho náročným chováním a neschopností sebeobsluhy. David navštěvuje speciální školu vzdálenou dvacet kilometrů od našeho bydliště a jeho handicap mi neumožňuje ho vozit hromadnou dopravou,“ vysvětluje matka.

Další překážkou je její vlastní zdravotní stav, žena je totiž v částečném invalidním důchodu. Má problémy s páteří a chůzí, je po endoprotéze kotníku a nezvládne dlouho stát a dlouhou chodit. Musí využívat kompenzační pomůcky.

„Z toho důvodu plánujeme koupit vyšší a větší vozidlo, do kterého bych mohla pohodlně nastupovat a David se v něm, se svou výškou a vahou, necítil stísněně. Bez auta si nedokážeme náš život představit, bydlíme na vesnici a je zde nutností. Bohužel nemůžeme získat ani příspěvek od úřadu práce, žádost nám byla dvakrát zamítnuta,“ zmiňuje Karkasová.

Jejich současné auto je již ve špatném stavu a neprošlo technickou kontrolou. „Prostě se na něm postupně všechno kazí a jsou to pro nás další výdaje. Každé ráno si říkáme, jestli vůbec ještě nastartuje. Nyní naštěstí využíváme osobní asistenci z Paprsku Vyškov, která odváží Davida do školy a zpátky. Je to pro nás ale finančně náročné a není možné ji využívat dlouhodobě,“ přibližuje Davidova matka.

S jejím zdravím a potřebnou péčí o syna nemůže chodit do zaměstnání a proto nedosáhne ani na žádnou půjčku, ze které by mohla nové vozidlo koupit. „Bohužel se nemůžu obrátit ani na blízkou rodinu, protože jsem vyrostla v dětském domově. Takže se cítím úplně bezradně, že nemám kde získat peníze na nové auto,“ uvádí žena.

Dárci ve sbírce oběma pomohou, aby mohli bez starostí jezdit k lékařům, na rehabilitace a na terapie. „David bude moct dál navštěvovat školu, kam rád chodí. Těší se na spolužáky a na to, jak bude navštěvovat kroužky, jezdit na výlety nebo na bazén, protože je vášnivý plavec,“ doplňuje Karkasová.

V autě je podle ní David nejspokojenější. „Rád cestuje a sleduje po cestě čísla silnic a dálnic. Každá cesta je pro něj zážitek. Ulehčíte nám každodenní život a Davídkovi umožníte dál pokračovat v oblíbených činnostech a v zapojování se do běžného života při jeho možnostech,“ zdůrazňuje.

Získané prostředky ze sbírky poslouží na koupi nového auta, které vydrží bez neustálých závod a potřeb oprav. „Pokud se nevybere celá částka, peníze využijeme na nákup zánovního auta. Když získáme částku vyšší, zaplatíme z ní Davidovi fyzioterapie. Automobil nám byl doporučen lékařkou,“ uzavírá matka z Drysic na Vyškovsku.