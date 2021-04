Možnosti zlepšení udržení vody krajině intenzivně řeší obyvatelé Lulče. „Naše obec proto jako první na Moravě navázala spolupráci se spolkem Živá voda, který pro nás připravuje unikátní studii nápravy krajiny na celém katastru,“ potvrdil lulečský starosta Adam Majchrák.

Luleč na Vyškovsku. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Zmínil také projekty, které zlepší hospodaření s vodou. „Příkladů může být celá řada. Z těch základních, co jsme již zcela nebo částečně realizovali, to jsou svodnice vod, žlaby a tůňky. V budoucny předpokládáme, že do toho zahrneme až stovky dílčích opatření,“ dodal Majchrák.