Už v pátek také do města dorazí rytíři a rozbijí ležení. Ještě večer pak budou za svitu pochodní zvát na sobotní program. Na pátek i sobotu jsou rovněž připravené kostýmované prohlídky státního zámku Bučovice, a to jak pro děti, tak i později večer pro dospělé. Na dětské bude jednotné vstupné šedesát korun, za noční zájemci zaplatí cenu běžného vstupného na zámecké prohlídky. „V sobotu se navíc návštěvníci dostanou na klasické prohlídky zámku se slevou. Dospělí zaplatí za cenu studentského vstupného a děti do patnácti let půjdou zdarma,“ zmínila kastelánka Jana Burianková.

Sobotní program otevře historický jarmark s občerstvením, na který zavítají díky přeshraniční spolupráci také ovocnáři a řemeslníci z Trenčínského samosprávného kraje. „Návštěvníky určitě zaujme například ukázka předení nebo kovářského umění. K příležitosti 700. výročí si Bučovice nechaly vyrobit i pamětní mince. Na trhu tak bude ukázka tohoto řemesla s tím, že si lidé výroční mince budou moci nechat vyrazit přímo od výrobce. Po akci pak budou v prodeji v bučovickém informačním centru,“ popsala Hašková.

Výroční pivo

K dostání na jarmarku bude také výroční pivo, které pro město připravuje Kyjovský pivovar. „Půjde o medový ležák a bude k dostání ve stánku našeho pivovaru, a to čepované nebo stočené ve skleněné lahvi, na jejíž etiketě nebude chybět logo 700 let Bučovic,“ přiblížil za pivovar Jiří Kyjovský.

Ve dvě hodiny odpoledne do Bučovic dorazí průvod v čele s králem Janem Lucemburským. Stejně jako při dopoledním zahájení slavností se bude číst listina, na níž se roku 1322 objevila první písemná zmínka o Bučovicích. Následovat bude přibližně hodinový rytířský turnaj pro krále, který se odehraje se na zeleném prostranství za autobusovým nádražím. Na závěr dne je přichystaný výroční ohňostroj.

Nedělní odpoledne bude patřit zejména dětem. Program se přesune do lesoparku, kde bučovický dům dětí a mládeže chystá ve spolupráci s knihovnou a dobrovolníky rytířskou stezku. „Děti se můžou těšit na spoustu stanovišť, která budou rozmístěna po celé Kalvárii. Kdo je úspěšně absolvuje, bude pasován na rytíře a dostane věcnou odměnu. Kdo pak bude mít chuť, může si na ohništi opéct špekáček z vlastních zásob. Po celou dobu trvání městských slavností budou k dispozici stánky s různým občerstvením,“ dodala Hašková.

Program

PÁTEK

17.00 – vernisáž výstavy prací žáků bučovických škol zapojených do výtvarné výzvy o Cenu Miloslava Holáska, slavnostní předávání ocenění (Obřadní síň MěÚ Bučovice).

19.00 – kostýmovaná prohlídka státního zámku Bučovice pro děti.

21.00 – pozvání na sobotní slavnost za svitu pochodní.

21.30 a 22.30 – noční kostýmovaná prohlídka státního zámku Bučovice.

SOBOTA

9.00–19.00 – historický jarmark se zbožím a řemesly (s účastí ovocnářů a řemeslníků z Trenčínského samosprávného kraje), dobové občerstvení, historické rytířské ležení, dětské atrakce, výstava dravých ptáků, soutěže pro děti, historický kolotoč, střelnice z luku, jízdy na koních.

10.00 – zahájení slavnosti na pódiu, přivítání starostou, představení programu, čtení listiny z roku 1322 (náměstí Svobody).

10.15 – Prapory a meče – Bandiere e Spade (náměstí Svobody).

10.30 – Katovna – Štvanci (náměstí Svobody).

10.45 – Létání ptáků – sokolník Franta (parčík za pomníkem).

11.30 – Drezura koně ze země – Štvanci (parčík za pomníkem).

12.00 – Dobový život v táboře, ukázky dobového života ve středověku, dětské atrakce.

13.00 – Bludný kořen – Buhurt (parčík za pomníkem).

13.30 – Šaškův turnaj – Duel (náměstí Svobody).

14.00 – Příjezd krále Jana Lucemburského (náměstí Svobody).

15.00 – Velký turnaj pro krále – Štvanci (park za autobusovým nádražím).

16.30 – hraje Lucrezia Borgia – dobová hudba (náměstí Svobody).

17.30 – Turnaj osudu – Šermířský spolek Šumperk (parčík za pomníkem).

18.00 – Pěší turnaj pro královnu – Štvanci (parčík za pomníkem).

19.00 – kostýmovaná prohlídka státního zámku Bučovice pro děti.

21.30 – 700 – ohňostroj před zámkem.

22.00 – noční kostýmovaná prohlídka státního zámku Bučovice.

NEDĚLE

14.00–18.00 – rytířská stezka lesoparkem Kalvárie s doprovodným programem na Hradisku.

Možnost opékání špekáčků z vlastních zdrojů na paloučku u ohniště.