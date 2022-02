Město ale kvůli nárůstu provozních nákladů platí od září třiatřicet korun za kilometr, do té doby to bylo pouze čtyřiadvacet. „Pro klienty se nicméně nic nemění, zůstává dvacet korun za jednu jízdu. Samotný provoz zájemci hodnotí velice kladně, službu chválí,“ ujistila vyškovská místostarostka Karin Šulcová.

Službu využívají lidé nad pětašedesát let nebo držitelé průkazu ZTP a ZTP/P. Dostanou se do ordinace lékařů, na úřady, hřbitovy, nádraží, obchodní centra, kadeřnictví či na pedikúru. „Podle čísel se evidentně víc dostala do povědomí lidí. Ostatně řidiči najedou každý měsíc v průměru bezmála dva tisíce kilometrů. Průkaz nadále zdarma vystavuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví,“ dodala Šulcová.