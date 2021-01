„Vyškovští strážníci do objektu v minulosti již v několika případech vyjížděli v souvislosti s oznámením, že se v prostoru nacházejí lidé. Po prohlídce místa jsme je sice vykázali, avšak z důvodu nedostatečně zajištěného objektu se na místo znovu vrátili,“ komentoval velitel městských policistů Petr Sedláček.

Město se o osud své bývalé chlouby zajímá, nikdy ji však nevlastnilo. „Se soukromým majitelem chátrajícího objektu jednali zástupci radnice hned několikrát, aby jej nechal zabezpečit. Ten přislíbil nápravu. První krokem bylo jeho oplocení,“ uvedl vyškovský starosta Karel Jurka.

S řešením však není spokojený. „Aktuální stav budovy nás pochopitelně mrzí, nicméně město Vyškov budovu nikdy nevlastnilo, tudíž nemůže nést odpovědnost za problémy, které za ním stojí. Budeme velmi rádi, když objekt jakkoliv dál poslouží Vyškovanům i lidem z okolí,“ ujistil Jurka.

Kulturní dům, diskotéka i narozeniny

V minulosti podobné případy v budově souvisely s neopatrnou manipulací s otevřeným ohněm. „Při vyšetřování posledního požáru v Dědicích jsme zatím neodhalili nic nového. Předchozí případy měly ale společné především to, že škody na místě byly pouze minimální,“ připustil mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška.

Současný osud stavby mnohé frustruje. Například Petr Chabiča sice není rodilý Vyškovák, na posádkový dům má ale pěkné vzpomínky. „Ve Vyškově to v minulosti byla významná budova co kultury týče. Byl jsem tam dvakrát na diskotéce a ještě jednou na velkých narozeninách jednoho místního podnikatele někdy koncem roku 2006. Popravdě nevím, jestli v tu dobu tam kromě restaurace fungovalo ještě něco jiného,“ vzpomínal muž.

Posádkový dům armády v Dědicích

Hněv některých místních mířil na majitele objektu, kterého viní z nedostatečného zabezpečení. Podle policistů však nepochybil. „Budova je oplocená, ale nezvaní návštěvníci si zpravidla nacházejí cestu, aby do ní pronikli. Z našeho pohledu nepostupuje majitel nesprávně. Něco jiného by samozřejmě bylo, pokud by stavba byla bez oplocení volně přístupná a ohrožovala své okolí, což není tento případ,“ připustil policejní mluvčí David Chaloupka.

Takové situace podle něj nejsou tak vzácné. „Podobné větší opuštěné budovy nebo areály je obtížné spolehlivě ohlídat. Přitahují zvláště bezdomovce. Případné potíže se zabezpečením ale posuzuje především stavební úřad,“ doplnil Chaloupka.

U požáru v Dědické ulici zasahovali hasiči naposledy v sobotu brzy ráno. „Z důvodu, že uvnitř střediska hořel nashromážděný odpad včetně plastů, museli hasiči po celou dobu zasahovat v dýchací technice. Plameny dostali pod kontrolu pěti vodními proudy za dvě a půl hodiny od ohlášení požáru na tísňovou linku,“ informoval za ně Filip Venclovský.

Kdysi významná budova začala strádat v důsledku snižování kapacity vojáků ve vyškovských kasárnách. Ministerstvo obrany nakonec přistoupilo k jejímu prodeji soukromým zájemcům. Část kulturně významných akcí se proto přesunula z Posádkového domu jinam. Nakonec zůstal zcela uzavřený a dlouhodobě chátrá.