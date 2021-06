Silnice? Spíš tankodrom, zlobí se lidé v Letonicích

Na současný stav hlavní průjezdové silnice III/0478 si stěžují řidiči v Letonicích na Vyškovsku. „Nejprve se v obci přes zimní období silnice poškodila do takové míry, že se například při vjezdu do Letonic od Maref na úseku sto metrů metrů napočítalo osmdesát děr o velikosti větší než dvacet krát třicet centimetrů, a podobná situace byla na hlavní cestě přes celou obec. Vozidla tak velmi trpěla najížděním do velkých děr,“ vzpomínal za nespokojené řidiče Miroslav Skoupý.

Stav průjezdové silnice v Letonicích. | Foto: Deník/Jakub Dostál

Podobnou situaci podle svých slov nepamatuje. „Po zimě sice silničáři zaplátovali lopatami hlavní silnici asfaltem, ale tím způsobem, že vozidla znovu trpěla tentokrát v opačném směru. Na silnici byly totiž nadělány asfaltové hrboly,“ pokračoval Skoupý. Podle něj přijeli silničáři po kritice místních v dubnu na opravy průjezdové silnice znovu, ale velká poškozená místa pouze vyfrézovali nebo postříkali. Nespokojenost vyjádřil také starosta obce Jiří Skokan. „V první řadě je potřeba, abych zdůraznil, že průjezdová silnice v obci je krajská. My můžeme pouze upozornit na její stav, ale řešení na starosti nemáme,“ zdůraznil starosta. Ve zrekonstruovaném bazénu si Vyškovští zaplavou už v sobotu, podívejte se Přečíst článek › Stížností místních si přitom všímá také. Současný stav je podle něj ostudný. „Žádal jsem o rozsáhlejší opravy už v únoru. Bylo mi ale tehdy řečeno, že postačí pouze běžná údržba,“ divil se Skokan. Klidného průjezdu se tak zatím lidé s auty nedočkají. „Je to v naší obci jako v Kocourkově, takže vozidla trpí dále. Když nejezdí přes díry, tak musejí jezdit zase přes hrboly,“ shrnul trable řidičů Skoupý. Silnici III/0478 má jako komunikaci třetí třídy na starosti Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, která také zajišťuje její údržbu a opravy. Spadají pod ni přitom všechny silnice druhé a třetí třídy v kraji. Do kina ve Vyškově? Až na podzim, ale v novém Přečíst článek › Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíkové poblíž obce řeší potíže také státní silničáři. Zmínila například úsek vjezdu od Letonic do Maref, které jsou místní částí Bučovic. Souvisí totiž se silnicí první třídy, která spadá pod ředitelství. „Poškozenou komunikaci I/50 u odbočky na Letonice tam evidujeme a plánujeme její opravu,“ komentovala tamní situaci Trubelíková. Řada dojde na mnohá další problematická místa. „Poškozené úseky silnice I/50 postupně opravíme na základě rámcové smlouvy se zhotovitelem. Aktuálně je v akci výběrové řízení na zhotovitele oprav,“ ujistila mluvčí Ředitelství. Konkrétní termín zahájení a dokončení prací tam podle ní bude záviset až na výsledcích samotného výběrového řízení. „Předpokládáme, že zmíněný úsek bude ještě letos opravený,“ dodala Trubelíková.