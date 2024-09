„Hrozbou zůstává silně podmáčená půda, stabilita kořenových systémů může být narušená. Nadále proto důrazně nedoporučujeme pohyb v okolí vzrostlých stromů, platí to i pro okolí obou Kačenců,“ ohlásili zástupci radnice na městském facebooku.

Připomněli, že i nadále platí zákaz vstupu do Smetanových sadů a do zámecké zahrady. Preventivně jsou nadále uzavřené všechny hřbitovy, to samé platí pro hřiště Mateřského centra Radost

Radnice navíc vydala doporučení vedením mateřských a základních škol, aby na celý týden vynechali pobyt na školních zahradách. Projekt Asistent pro volný čas dětí a mládeže je pro tento týden zrušený také.

„Popadané stromy máme zmapované, probíhá jejich likvidace, postupně bude docházet také k úklidu komunikací,“ upozornili pracovníci města.

V pondělí šestnáctého září je uzavřený i oblíbený DinoPark Vyškov. „Z důvodu extrémně podmáčeného terénu v areálu DinoParku hrozí pády stromů,“ uvedli provozovatelé s tím, že samotná vyškovská zoo v provozu i nadále zůstává.