Co se ve Studnici v uplynulém období podařilo?

Prodali jsme pozemky, které nyní síťujeme. Vznikne tam celkem devět nových rodinných domů. V severní části obce jsme dělali chodníky a kanalizaci, byl to pro nás velký projekt za devět milionů korun, ale získali jsme dotace. Ještě před tím jsme opravili hasičárnu, kde peníze z dotací pokryly pětadevadesát procent nákladů.

Co máte v obci aktuálně před sebou?

Musíme především završit zmíněné síťování pozemků včetně osvětlení, termín na dokončení je totiž už v březnu. Chceme také ještě stihnout opravy cest tam, kdy chybí asfalt. Příští rok nás čekají nicméně nové volby do obecního zastupitelstva, takže po nich bude jasnější, co dál.

Budete v nich svoji funkci obhajovat?

Stoprocentně to ještě nevím. Zatím se o tom stále rozhoduji.

Jak jste na tom ve Studnicích s kulturou?

Od začátku roku máme vždy plán kulturních a společenských akcí, zpravidla se opakují. Začíná se s plesy, pokračujeme s ostatky a máme tady také oblíbené akce pro matky. Zahrnují estrády a různá vystoupení. Se začátkem prázdnin slavíme například ukončení školního roku. Do kulturního života se zapojuje také občanské sdružení Studánky s akcemi pro děti, místní hasiči i fotbalisté. Ti všichni ale mají pochopitelně omezenou činnost kvůli covidu, který kulturu v obci utlumuje dlouhodobě na minimum. Dále to je Klub přátel historie Mechlov, ale platí pro ně nyní to stejné. Kvůli protipidemickým opatřením v tuto chvíli nic neplánujeme. Letos to byla maximálně hodová zábava a fotbal. Tradicí je rozsvícení vánočního stromu, ale situace na to není příznivá.

Cítíte po kultuře poptávku i době současných omezení?

I když se občas rozvolní, lidé se stejně bojí chodit na akce. Jakmile to bude možné, určitě pro ně něco přichystáme. Život ale změnil a obavy z nemoci přetrvávají.

Jste spokojený s dopravní obslužností?

Z mého pohledu je dobrá. Autobusy tady jezdí na Blansko i na Vyškov. Lidé mají také vlastní auta, dostanou se bez potíží do práce i do školy. Jinak si u nás mohou nakoupit v prodejně, máme i vlastní školku.

Vystačíte si v ní s kapacitou?

Zatím to stačí, uvidíme do budoucna. Ve směru na Vyškov přibyly nové domky, ale už to je pár let. Teď počítáme s devíti dalšími plus dalšími případy, ale nečekám nějakou výraznější zátěž na školku.

Zmiňoval jste výstavbu v obci. Co přitahuje nové obyvatele?

Máme výhodnou polohu kousek od Vyškova a s dobrou dostupností do Brna i do Prostějova v řádu několika desítek kilometrů. Žijeme v klidné, byť trochu chladnější, lokalitě. Dle minulých zkušeností ale možnost výstavby využívají zvláště místní.

Pracujete na rozšíření zeleně?

Usilujeme o to stále. Asi před dvěma lety jsme vysázeli ve spolupráci s hasiči 150 ovocných stromů. Poblíž ovocného sadu je také odpočinková zóna s posezením. Sázeli jsme také v Odrůvkách.

V Tučapech v uplynulých týdnech řešili problémy s podomními prodejci energií. Máte s tím nějakou zkušenost i u vás?

Poradili bychom si s nimi. Lidé vědí, že to je u nás zakázané a jak vidí, že se tady někdo takový potuluje, volají mě k řešení. Pracoval jsem na kriminálce a dalšího bývalého policistu máme i v zastupitelstvu, takže to pro nás není problém. Takový případ jsme tady ale nezaznamenali. Je přitom vidět, že si lidé dávají víc pozor. Co pamatuji před lety, bylo to mnohem horší.

Komplikuje krize výrazněji hospodaření obce?

To si nemyslím. Pomáhá nám fakt, že jsme podobně jako naši předchůdci na radnici čerpali ve velké míře dotace.