Díky podpisu mohou zahájit práce. „Získali jsme stavební povolení. Doufáme, že na podzim začneme s bouráním stávajícího zázemí,“ uvedl za skauty Jan Knob. Dodal, že ještě v srpnu vyhlásí veřejnou soutěž, v níž budou hledat firmu, která klubovnu postaví.

Její podoba je již známá a vychází z návrhu architekty Miroslavy Šešulkové a jejího týmu. Bude to moderní dřevostavba obložená modřínovým dřevem, díky čemuž by měla zapadnout do přírody parku. „Využívají parcelu na výjimečně dobrém místě, uprostřed parku, který je oázou pro široké okolí,“ sdělila již dříve Deníku Šešulková.

Pro junáky to bude značný posun k lepšímu. „V zimě se klubovna špatně vytápí, střecha protéká a zkrátka už má nějaké ty roky užívání za sebou, a tak je nejvyšší čas udělat změnu,” přiblížila problémy se současnou budovou Adéla Úlehlová za pátý oddíl vodních skautů.

Moderní dům pro až 244 dětí bude za zhruba dvanáct až třináct milionů korun. Spolek se dočkal i podpory města. „Současná budova je už nevyhovující. Skauti jsou pro město priorita. Proto jsme pro ně v letošním rozpočtu vymezili čtyři miliony korun,“ sdělil místostarosta Vyškova Roman Celý. Dodal, že v nové budově by mimo skautů mohly najít zázemí i jiné volnočasové spolky, a to hlavně dopoledne, kdy ji junáci nebudou většinou využívat.

Necelé dva miliony putují na stavbu i z kraje. Část rozpočtu se spolek také snaží získat z dalších zdrojů. Ve veřejné sbírce vybrali přes 320 tisíc. Plánují vyhlásit novou a společně s městem hodlají oslovit místní firmy.

Spolek podporuje i Klára Hodulíková z Vyškova. „Skauting rozvíjí osobnost v mnoha směrech a děti se naučí spoustu užitečných věcí, které nezískají sezením u počítače,” řekla a dodala, že v parku mají dezolátní prostory a potřebují nové místo pro rozvoj.

LENKA KROČILOVÁ