Vodní skauti fungují v Lulči ve dvou oddílech. Oddíl pulců tvoří děti od druhé do páté třídy, zatímco oddíl skautů a skautek tvoří děti od šesté do deváté třídy. Všechny členy starší patnácti let sdružuje roverská družina Narval. V obci na Vyškovsku s 974 obyvateli skautuje dohromady sto dvacet lidí, v současné době u nich hlásí naplnění kapacity.