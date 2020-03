ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Město pověřilo naši školu vykonáváním péče o děti ve věku od šesti do deseti let pro všechny žáky vyškovských škol. Týká se to ale pouze těch dětí, jejichž rodiče pracují v profesích nezbytných pro chod státu a nemají možnost zajistit svým dětem odpovídající péči jiným způsobem,“ informovala za školu Lenka Mazáčová.

Vychovatelky se budou dětem věnovat denně od půl sedmé ráno do půl páté odpoledne. Město tak vychází lidem věnujícím se důležitým povoláním vstříc podobně jako v případě školek, kde se o vybrané děti z mateřinek z celého Vyškova starají v Mateřské škole Šikulka.