Už v blízkosti autobusového nádraží mohou v budoucnu najít dojíždějící žáci novou základní školu ve Slavkově u Brna. Taková je alespoň vize zástupců města, vše je však stále na začátku. „Zvolená lokalita pro výstavbu svazkové základní školy u autobusového nádraží není zcela ideální, ale v současné době je jediná možná pro výstavbu školy o kapacitě 540 žáků. Pozemek je z převážné části ve vlastnictví města, je dostatečně velký, v sousedství jsou navíc inženýrské sítě. Lokalita je dobře dostupná autobusem pro dojíždějící žáky, autem i pro jejich rodiče,“ informovala místostarostka Slavkova Marie Jedličková.

Přibližný prostor pro novou školu. | Foto: město Slavkov u Brna

Zmínila také dobré pěší vazby pro rezidenční lokality Zelnice, Polní a Nádražní. „Centrum města je dále pěšky dostupné pro docházku do Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže. Pokud se vše bude dobře vyvíjet, je možné zahájit provoz školy ve školním roce 2025 až 2026. Co vnímáme jako negativní prvek, tak to je relativně malá plocha pozemku, která je nicméně dostačující,“ ujistila místostarostka s tím, že jiný pozemek o dostatečné velikosti nyní město nevlastní.