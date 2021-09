„Zaměřujeme se především na žáky prvních stupňů základních škol. Děti se vracejí do školních lavic, ale mnohé jsou myšlenkami stále na prázdninách. Je dobré jim zvlášť v toto období připomenout základy bezpečného přecházení silnice,“ vysvětlila policejní mluvčí Alice Musilová.

Dopravní policisté přitom dohlížejí na frekventovaných přechodech u základních škol ve městě. „Hlavně prvňáčci by si měli začít pomalu zvykat, že každý den je do školy za ruku nepovede někdo z dospělých a budou se muset rozhlížet sami za sebe. Cílem této akce je upozornit chodce na to, že nemají na přechodech absolutní přednost, jak se mnohdy domnívají,“ dodala Musilová.