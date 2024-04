/FOTO/ V nové budově školky se zabydlí děti v Šaraticích. Zatímco první etapa stavby byla uvedená do provozu už předloni v září, druhá je po kolaudaci. V obci tak budou k dispozici celkem tři samostatná oddělení vždy pro pětadvacet dětí.

Nová budova školky v Šaraticích. | Foto: Obec Šaratice

Situaci s nedostatečnou kapacitou předškolního vzdělávání řešila obec na Vyškovsku více než dvacet let. „Z důvodu velké finanční náročnosti jsme výstavbu rozdělili na dvě na sebe navazující etapy. V první jsme dokončili hrubou stavbu celého objektu včetně střechy, společného technologického vybavení, přístupových komunikací a parkovacích míst. To všechno kvůli tomu, abychom mohli co nejdříve užívat jedno nové oddělení a alespoň částečně uspokojili převis v poptávce od rodičů,“ vysvětlil starosta Karel Kalouda.

Zmínil, že obec utratila čtyřiadvacet milionů korun za stavební část druhé etapy, nákup základního vybavení a pořízení venkovních dětských herních prvků. „Z toho bylo necelých sedmnáct milionů z dotace získané od Ministerstva místního rozvoje, a jeden milion z rozpočtu Jihomoravského kraje,“ doplnil Kalouda.

Pro letošní rok ještě práce zahrnují terénní úpravy v širším okolí a vylepšení venkovních herních ploch. V rozpočtu k tomu obec počítala s dalším milionem korun.

„Čtrnáctého května bude zápis do mateřské školy. Podle věkového složení upravíme podmínky ve třídách na míru dětem. V prázdninových měsících se budeme stěhovat ze staré budovy. Provoz v nové začne druhého září tohoto roku,“ shrnula zástupkyně školky pro předškolní vzdělávání Věra Bugárová.

O stavbě nové školky uvažovali v obci dlouhodobě. „Při zápisu dětí se vždy řešilo, koho musíme a koho ještě můžeme přijmout. Přitom původní budova se nedala nijak rozšiřovat. Jen jsme ji opravovali, aby co nejvíce splňovala stále rostoucí hygienické požadavky,“ připomněl starosta.

S uvedením do skutečného provozu podle něj vzniknou podmínky pro kvalitní předškolní vzdělávání i dětem, které ještě nepřekročily věkovou hranici tří let. „Protože od zahájení přípravy tohoto projektu se demografická křivka nově narozených dětí přímo v naší obci trochu změnila, tak možná pomůžeme i maminkám v sousedních obcích,“ dodal Kalouda.