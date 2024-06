Stavební stroje vystřídaly děti v areálu mateřské školky Zvídálek v centru Slavkova u Brna. V zahradě, v těsné blízkosti zámeckého areálu, stavaři začali s přípravami na vznik nového pavilonu pro padesát předškoláků. Letitá budova se dočká kompletní rekonstrukce.

Vizualizace plánovaného rozšíření Mateřské školy Zvídálek. | Foto: se souhlasem Města Slavkov u Brna

Slavkov bojuje s nedostatkem míst nejen ve školkách, ale i v základních školách. „V tomto roce navýšíme kapacitu pro nejmenší děti. Nepolevujeme však ani v přípravě projektu na novou školu, která má vyřešit problém celého spádového regionu, ve kterém bude v příštích letech chybět asi tři sta míst,“ poukázal starosta Slavkova Michal Boudný.

Slavkov u Brna v září příštího roku navýší kapacitu mateřské školy o téměř třetinu, tedy o devadesát míst. O záměru Deník opakovaně informoval. „Na investici získalo město čtyřicet milionů z evropského fondu. Projekt na rozšíření kapacity mateřské školy Zvídálek vytvořil architekt Marek Jan Štěpán, který se zaměřuje na propojení moderní architektury v historických objektech a památkových zónách. Nový objekt totiž přímo sousedí s národní kulturní památkou a je s ní propojený nově opravenými schody podél původní kounicovské hrobky a skleníku,“ sdělila mluvčí města Veronika Slámová.

V zahradě vyroste objekt, který bude s uliční budovou propojen spojovacím krčkem. „Nová budova má připomínat zahradní altán složený z kostek,“ uvedl Štěpán.

Vznikne místo pro padesát dětí. V suterénu bude umístěná kuchyň s jídelnou. Další dvě třídy se vrátí do stávající, ale zásadně zrekonstruované budovy. Samotný vstup do areálu školky je situován ve vnitrobloku, který se stane také novým přístupovým místem do zámecké zahrady.

Po dobu stavby jsou děti přestěhovány do nově zbudovaných prostor v bytovém komplexu ve východní části Slavkova. „Po otevření nového pavilonu však tyto prostory budeme využívat i nadále. Kapacita městské mateřské školy Zvídálek se tak zvedne ze stávajících dvě stě míst na téměř tři sta,“ doplnila místostarostka Marie Jedličková.

Další budování o prázdninách

Nový pavilon není jedinou investicí v areálu bývalého zámeckého zahradnictví na Koláčkově náměstí. „V příštích měsících zde město díky evropským dotacím opraví a obnoví také původní kounicovský skleník,“ zmínila Slámová.

Nový prostor pro další děti by mohl vzniknout také v přímém sousedství stávající školky, kde město koupilo velký rodinný dům. „Projekt na vybudování dětské skupiny pro zhruba čtyřiadvacet nejmenších dětí právě posuzuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Dotace z národního plánu obnovy by tak mohla pokrýt sto procent nákladů,“ upřesnila mluvčí města.

Na základní škole Komenského se bude kompletně rekonstruovat školní kuchyň a zmodernizují se učebny pro výuku cizích jazyků, robotiky, informatiky a dalších odborných předmětů. Škola získá také kompletní IT vybavení včetně WiFi připojení. Moderní budou také prostory školní družiny.