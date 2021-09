S ústupem pandemie ožívá na Vyškovsku kultura. Počítáte na podzim s většími akcemi?

Když pominu třeba kino, které samozřejmě pokračuje, tak obvykle pořádáme na podzim velkou akci pod názvem Ivanovické babí léto. Každý rok na ni míří tisíce návštěvníků, loni jsme ji stihli ještě před další vlnou omezení, letos je však zrušená. Aktuální podmínky by ji možná umožnily, ale o takhle velké události musíme rozhodovat dlouho dopředu. Důležité to je třeba kvůli objednání kapely. Ohledně kultury jsou aktivní hlavně spolky, které organizují například četné akce pro děti. Počítáme se sezonou plesů, která zahrnuje ples městský, hasičský a další. Záleží ale samozřejmě na vývoji protiepidemických opatření.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJak zápasíte s rostoucí poptávkou po nových parkovacích místech?

Je to pro nás obtížné podobně jako pro další města. Na podstatné části cest v Ivanovicích se totiž parkovat nesmí, řidiči ale kvůli nedostatku prostoru často stejně parkují tam, kde nemají. Zatěžuje nás to při přípravách projektových dokumentací, které souvisí třeba s úpravami chodníků. V některých lokalitách zvažujeme zjednosměrnění cest, kdy z pětimetrové šířky zbude třeba tři a půl, zatímco v ušetřeném prostoru zájemci parkují. Týká se to třeba silnice na Švábenice, která je II. Třídy a tedy krajská. Zůstala ve stejné šířce, akorát kolem ní na našich pozemcích vznikla odstavná stání, která přispěla větší plynulosti a bezpečnosti provozu. Komplikace souvisejí také s dojížděním části ze 750 zaměstnanců firmy Bioveta, protože se svými auty zabírají parkování místním. Jsme ale v kontaktu s ředitelem firmy, který plánuje v areálu nové velké parkoviště.

Můžete zmínit projekty, které jste v Ivanovicích úspěšně završili?

Aktuálně to je zmíněné zasíťování pozemků za dvacet milionů korun. Letos jsme také dostavěli a zkolaudovali sportovní halu, především na zateplení, opravu střechy, výměnu zdroje vytápění a rozšíření sociálních prostor jsme tam využili dotaci za šestnáct milionů korun. Loni jsme dokončili také obrovský atletický ovál za osm milionů. Dále jsme například zateplili střechu na kulturním domem, kam zatékalo. Dlouhodobě investujeme do našeho majetku a opravujeme.

Jste ve městě spokojený s výstavbou bytových a rodinných domů? Regulujete ji nějak?

V minulosti jsme dělali změnu v územním plánu, abychom omezili hromadnou bytovou výstavbu. Registrovali jsme totiž poptávku po rodinných domech. Letos se nám podařilo zasíťovat k tomuto účelu osmnáct pozemků. Ty jsou nyní v podstatě prodané, na třetině je už vydané stavební povolení. Do listopadu počítám s vydáním stavebního povolení na dalších deseti pozemků v lokalitě Trávníky. Zájem je stále velký.

Řešíte v souvislosti s tím kapacitu základní školy i mateřských škol? Uvažujete o rozšíření?

Naše základní škola má dobrou kapacitu, takže tam problém není. Řešíme ale naopak projekt rozšíření mateřské školy. Zvažujeme přístavbu nebo rozšíření do prostor stávající obecní knihovny, kam by se vešlo celé jedno oddělení školky navíc. Zatím dokážeme přijímat i tříleté děti, zkomplikovat to ale může zákon omezující počet dětí na jednu třídu. Proto uvažujeme o rozšíření školky nejen v Ivanovicích, ale také v místní části Chvalkovice.

Sčítáte v souvislosti se současnou krizí ztráty v příjmech městského rozpočtu?

Oproti minulému roku i předloňsku nám příjmy vycházejí o deset milionů korun nižší. Celkově se pro rozpočet jedná zhruba o třináct milionů. Zatímco loni jsme měli výdajovou část na devětaosmdesáti milionech, letos to je pouze šestasedmdesát milionů. Situaci jsme se přizpůsobili.

Jste ve městě spokojený s dopravní obslužností?

Myslím si, že není důvod si stěžovat. Největší města jako Brno, Olomouc nebo Zlín jsou pro řidiče z Ivanovic dostupné za třicet minut.

Zvládáte zajištění prostor pro sportování a volnočasové aktivity?

Mám zato, že sportovišť tady je relativně mnoho, i když pominu spolky, které je mají ve svém majetku s omezeným vstupem. Stále ale chystáme novinky. Letos jsme třeba získali dotaci na pumptrack. Za dva miliony korun vyroste vedle sportovního stadionu na Rozvízu. Asfaltová dráha bude spojená také s u-rampou. Chtěli jsme se vyhnout štěrkovitému povrchu, prostor využijí i majitelé kol, koloběžek nebo kolečkových bruslí. Děti, které zatím za touto zábavou jezdí hlavně do skateparku ve Vyškově, zůstanou v Ivanovicích.

Jak zvládáte v Ivanovicích rozvoj zeleně?

Zeleně máme ve městě dostatek. Pokud můžeme, podporujeme navíc po případném kácení náhradní výsadbu. V rozšiřování zeleně ale pokračujeme, získali jsme třeba dotaci na výsadbu další stovky stromů. Díky budoucímu parku na Palackého náměstí se podstatná část prostoru ozelení. Všechno to je ale také o náročné údržbě, na kterou nemáme dost lidí. Díky technice ale své úkoly zvládají.

Některá města v kraji přistoupila k navyšování poplatků za svoz odpadu. Uvažujete o podobném postupu?

Poplatek za odpad jsme navýšili před dvěma lety z pětistovky na šest set korun. Objem odpadu přitom narůstá a máme tady pochopitelně nový zákon s přísnějšími pravidly pro spalování a uložení odpadu. Do budoucna se tak nějakému navýšení asi nevyhneme. Místní obyvatelé ale podle našich zkušeností třídí. Je to zkrátka o lidech, aby co nejméně odpadu končilo na skládce. Otázkou je pro nás ale také sběrný dvůr, který jsme v Ivanovicích měli jako jedni z prvních na Vyškovsku. Už ale nebude dostačovat jeho kapacita, je navíc zastaralý. Po získání nezbytných pozemků proto uvažujeme o jeho rozšíření a modernizaci.