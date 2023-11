Nárůst užívání návykových látek u dětí a mladistvých představuje problém v celém kraji. Podle vedoucí brněnského Poradenského centra Psychologicko-pedagogické poradny Lenky Skácelové se situace zhoršuje od pandemie covidu. „Situace se v posledních dvou letech zhoršuje. Žáci na školách nejvíce užívají tabákové výrobky. V kurzu jsou i nikotinové sáčky. V poslední době je to také kratom, který se ale objevuje spíš na středních školách. Někde děti nicméně začínají s látkami experimentovat už na prvním stupni základních škol,“ popsala metodička prevence.

Že počet uživatelů návykových látek mezi žáky roste, potvrdil i ředitel hodonínské Základní školy Očovská Jakub Král. „E-cigarety jsou na naší škole nejrozšířenější. Žáci s nimi začínají zhruba od sedmé třídy, a to bez ohledu na pohlaví. V oblibě je i žvýkací tabák a energetické nápoje s vysokým obsahem kofeinu, a to i přes to, že školní řád tyto látky zakazuje,“ popsal Král. Dodal, že při porušení zákazu škola použije výchovná opatření, která však ve většině případů nezabírají.