/FOTO/ Opravu poškozené střechy Sokolského domu dokončili pracovníci ve Vyškově. V budově sídlí vyškovský kinosál, předloni ji zasáhla ničivá bouře. Prvotní zásahy zabránily dalšímu zatečení vody do sálu, a to formou lokální opravy a upevnění oplechování. Následně zajistila odborná firma průzkum stavu střešní pálené krytiny a krovu.

Opravu poškozené střechy Sokolského domu dokončili pracovníci ve Vyškově. | Foto: Město Vyškov

„Ukázal nám napadení části krovu dřevomorkou. U hřebenových střešních tašek docházelo k pozvolnému uvolňování. Hrozilo další poškození střechy či zatékání do budovy, což by samozřejmě bylo vzhledem k nedávno zrekonstruovanému interiéru nepříjemné, především v případě akustických obkladů. Do hlavní věže pak zatékalo dlouhodobě,“ přiblížil vyškovský místostarosta Josef Kachlík.

PODÍVEJTE SE, JAK VYPADALY OPRAVY NA STŘEŠE SOKOLSKÉHO DOMU LETOS V ŘÍJNU: Zdroj: Deník/Jakub Dostál

V případě střechy dostala budova současnou podobu po roce 1913. „Její půdorys je obdélníkového tvaru, střecha je sedlová a ukončená štíty. Krovová konstrukce je vaznicové soustavy, je z tesaného měkkého dřeva. Krov je pobitý latěním a krytinu tvoří pálená drážková krytina zřejmě z rekonstrukce v první polovině devadesátých let. Nad hlavním sálem jsou ve střeše čtyři plechové vikýře, nechybí celokovové ozdobné prvky, vyústění klimatizace, větrání či komíny,“ popisovali zástupci radnice v tiskové zprávě.

První etapa zásahů zahrnula opravu části střechy z pálených střešních tašek a dřevěné střešní konstrukce kvůli poškození a napadení dřevomorkou.

Opravy se týkaly také věžičky

„Stavební firma měnila všechny střešní tašky a částečně i části nosných trámů. Pod pálenou střešní krytinu natáhla paropropustnou fólii. Práce se týkaly také opravy věžičky a plechových váz, snesení starého komínu a opravy vikýřů,“ vyjmenovala ředitelka Městského kulturního střediska Vyškov, které má kino ve správě, Viera Maňásková.

Připomněla, že ke zlepšení stavu došlo rovněž u hlavní věže Sokolského domu. „Na jejím vrcholu je umístěný celokovový prvek. Oplechování věže volíme v odpovídajícím historickém rázu budovy,“ doplnila Maňásková. Náklady na investici dosáhly na téměř pět milionů korun.

Vyberte nejkrásnější vánoční strom Vyškovska. Hlasujte pro svého favorita

Opravené jsou také toalety v přízemí Sokolského domu. Dlouhodobě nevyhovovaly normám, stěžovali si na ně návštěvníci. „Ostatně byly víc než pětadvacet let staré. Některé kabinky byly z technických důvodů trvale mimo provoz. Většina závad platila bez rozsáhlejších zásahů do rozvodů, podlahy a zdiva za neopravitelné,“ zdůraznila ředitelka Maňásková.

Toalety zůstaly kapacitně stejné, došlo však k výměně vybavení. Náklady přesáhly 1,2 milionu korun. „Prostory jsou obložené novými obklady, dělníci vyměnili sanitární zařízení, obměny se dočkalo také osvětlení. U toalet pro invalidy jsme nechali instalovat nová madla a úchyty. Celkově si od investice slibujeme zvýšení komfortu pro návštěvníky našeho kina,“ doplnil místostarosta Kachlík.