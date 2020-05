Do léčebného ústavu u Pasohlávek na Brněnsku se lidé v nejbližších letech zotavovat nepojedou. Představitelé Jihomoravského kraje měli na jaře schválit výstavbu areálu, ale podle radního Milana Vojty je už více méně jasné, že záměr odloží. Předpokládané náklady jsou přes půl miliardy korun. „Finančně to nebudeme schopní utáhnout,“ potvrdil náměstek hejtmana Roman Hanák.

Jihomoravský kraj musí reagovat na zhoršenou ekonomickou situaci kvůli pandemii koronaviru. Odhad propadu daňových příjmů je asi jedna miliarda korun. K tomu se přidaly další ztráty v sociálních službách, dopravě a hlavně ve zdravotnictví.

Letos je v plánu třeba zahájení oprav oddělení ARO v kyjovské nemocnici a rekonstrukce stravovacího provozu v Břeclavi. „Určitě zvážíme, zda tyto investice kraj nastartuje, nebo s nimi počká, hodnota každé z nich je mezi osmdesáti a sto miliony,“ zmínil Vojta.

Náměstek hejtmana pro sociální oblast Marek Šlapal připustil možnost omezení investic do pobytových služeb. „Některé opravy, které nejsou vázané na vedlejší zdroje mohou ještě rok dva vydržet,“ sdělil. Jako prioritu ale považuje stavbu domova důchodců v Hustopečích, kde počítá i se státní dotací.

Rozpočet Jihomoravského kraje:



nečekané ztráty kvůli koronaviru: odhad propadu daňových příjmů asi 1 miliarda korun, ztráty v sociálních službách, dopravě, zdravotnictví



úpravy v rozpočtu: pozastavení krajských dotací, zatím do září



omezení investic: odklad stavby sanatoria v Pasohlávkách, pravděpodobné jsou další

Podle opozičního zastupitele za občanské demokraty Rostislava Koštiala je potřeba dodržet například harmonogram investic do silnic druhých a třetích tříd. „Jestli máme rozhýbat ekonomiku po odeznění této patálie, je potřeba si vzít úvěr a investice neomezovat,“ míní.

Náměstek pro dopravu Hanák uvedl, že většinu peněz z rozpočtu využije na opravy silnic rozestavěných už loni. „Navíc do letoška máme výjimku od hygieny pro některé úseky silnic hlavně v Brně. Musíme tam udělat tichý asfalt, jinak dostaneme pokutu,“ oznámil. Týká se to třeba Jihlavské či Sokolnické ulice.

Ekonom Petr Pelc ze skupiny Cyrrus si myslí, že investice do rozvoje nebo výstavby něčeho nového, budou v nejbližším období minimální. „Omezí je jen na ty nezbytné. Předpokládám, že škrty se dotknou i velkých investic,“ řekl.

Představitelé kraje prozatím pozastavili do letošního září všechny krajské dotace. „O jednotlivých výdajových položkách krajského rozpočtu budeme jednat v červnu,“ sdělil stroze hejtman Bohumil Šimek.

Opoziční zastupitel za lidovce Jan Grolich ovšem upozornil, že o vyplacení dotací by mělo být jasno dříve, aby představitelé obcí vše stihli. „Zejména o dotacích na opravy škol se musí rozhodnout hned. Starostové musí mít čas do prázdnin akce připravit a do září vše provést,“ poznamenal.