„Zaposlouchají se tam do příběhu vyprávěného ruským carem v roce 1805, když řeší nějaký problém. Za splnění drobných úkolů účastníci sbírají body. Čím víc jich mají, tím víc obsahu hry se jim otvírá,“ vysvětlila referentka Turistického informačního centra Vyškov Kateřina Lorenzová.

Trasu podle ní propojuje příběh daného místa. „Stačí si do mobilu zdarma stáhnout příslušnou aplikaci a zájemci můžou vyrazit. Vyškovská trasa začíná u sochy prvního prezidenta Československé republiky a vede do parku Smetanovy sady. Platí to, co třeba u školáků se sluchátky v uších, kteří při cestách u vozovky mnohdy nevnímají a neslyší zvuky okolo sebe. Také tady je nutné nesledovat pouze mobil, ale dokázat reagovat na vzniklé situace, třeba při přecházení silnice,“ zdůraznila Lorenzová s tím, že všechny potřebné informace najdou účastníci na webu www.skrytepribehy.cz.