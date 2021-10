Město je vybudovalo při rekonstrukci přednádraží už před osmi lety. „Smyslem těchto boxů je ale úschovna kol pro každodenní krátkodobé použití v maximální délce osmačtyřiceti hodin, ne jejich dlouhodobé zablokování osobními věcmi. S nešvarem lidí, kteří si box „zabrali“ pouze pro svou potřebu, bojujeme poměrně často, většinou se nám podaří odhalit polovinu zablokovaných boxů,“ prozradila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Systém podle ní funguje pro úschovu jízdních kol včetně čím dál populárnějších koloběžek. K zabezpečení mohou uživatelé použít svůj vlastní zámek. Stále však doba úschovy nesmí přesáhnout zmíněných osmačtyřicet hodin.

„V posledních dvou letech jsme třikrát vyzvali městské strážníky k odstranění visacích zámků, které tam byly dlouhodobě a hlavně za účelem zneužití boxu soukromými věcmi. Bohužel se v příštích týdnech nevyhneme stejnému scénáři, tento postup je pro nás přitom poměrně časově i administrativně náročný. Musíme dlouhodobě sledovat dění v blízkosti boxů, prokázat, že je zneužívaný a hlavně při odstřižení zámku si musíme být jistí, že tam najdeme i jiné věci, než kolo,“ prozradila Slámová.

Takové věci potom končí ve ztrátách a nálezech, zatímco jízdní kolo musejí zástupci města ponechat na místě. Například Adam Janek by v reakci upřednostnil spíše více klasických stojanů na kola, které podle něj chybí v dostatečném množství.

„Nahrazení by mi dávalo smysl do té doby, než by byly vymyšlený nějaký systém, který by zaručoval, že si lidé nebudou boxy přivlastňovat. Za mě je nedostatek místa na slavkovských nádražích. Hlavně na autobusovém. Když je tepleji, tak i na vlakovém. V tomto období už je ale místa podstatně víc,“ komentoval muž na dotaz redakce.

Aktuální stížnosti na uzamčení a zneužití většiny z deseti boxů už řeší město. „V těchto dnech jsme Odbor investic a Městskou policii opět pověřili k odstranění dlouho umístěných zámků a prohledání boxů s následným odvezením osobních věcí na městský úřad. V současné době připravujeme rozšíření kamerového systému do prostoru přednádraží, který bude snímat i prostor kolem boxů. Díky tomu budeme mít snadnější dokazování o dlouhodobé úschově, která není v souladu s pravidly,“ doplnila mluvčí Slavkova.

Zmínila také prověření možnosti instalace elektrických zámku. Z výsledků však vyplývají spíše nevýhody. „Bohužel by si tato změna vyžádala kompletní výměnu boxů, což je pro nás velmi nehospodárné řešení,“ dodala Slámová.

USKLADŇOVACÍ BOXY



- V přednádraží jsou k dispozici od roku 2013.



- Deset boxů slouží k úschově kol, případně koloběžek.



- Box si může uživatel zabezpečit vlastním zámkem.



- Délka úschovy kola by neměla přesáhnout 48 hodin.