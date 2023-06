/FOTO, VIDEO/ Návštěvníci zamířili v polovině června na novou sezonu do slavkovského koupaliště. Zahájení provozu posouvalo špatné počasí. Při jeho přízni otevřou provozovatelé přes červen denně od desíti hodin dopoledne do osmi večer, zatímco o prázdninách uvítají zájemce už od devíti ráno.

Koupaliště ve Slavkově u Brna je otevřené. | Foto: se souhlasem Města Slavkov u Brna

„Hrozilo poškození kolektorů v okolí bazénu, tak jsme zajistili jejich opravu. Novinky se týkají nejvíce technického zázemí a drobností jako je nové zábradlí nebo židle pro plavčíka,“ sdělila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Zdroj: Youtube

Slavkovské koupaliště nabízí padesátimetrový bazén pro plavce, poté další pro neplavce a dětský bazén. Připravený je také bezbariérový přístup. Kromě vodních radovánek využijí návštěvníci čtyři kurty pro plážový volejbal, házenou, fotbal nebo tenis.

OTEVÍRACÍ DOBA:

červen 10:00 – 20:00.

červenec, srpen 9:00 – 20:00.

V případě nepříznivého počasí – zavřeno.

K dispozici je též půjčovna lehátek, slunečníků a občerstvení. „Dlouhodobě víme, že má koupaliště už nějaké roky za sebou, ale nějaké výrazná novinka letos nepřibyde. Do budoucna je v plánu dovybavení dětského hřiště,“ dodala Slámová.

Za celodenní vstupné zaplatí dospělí sto dvacet korun za den, mládež do osmnácti let s důchodci sedmdesát a děti předškolního věku třicet. Děti do tří let mají vstup zdarma. K dispozici jsou také permanentky, podrobnosti najdou zájemci na webu koupaliště.

VSTUPNÉ:

Děti do tří let: zdarma

Děti předškolního věku: 30 Kč/den, po 15:00 20 Kč a po 18:00 20 Kč

Mládež do 18 let, důchodci 65+, ZTP a ZTP/P: 70 Kč/den, po 15:00 50 Kč a po 18:00 30 Kč

Dospělí: 120 Kč/den, po 15:00 70 Kč a po 18:00 40 Kč