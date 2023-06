Starosta se mimo jiné hájí tím, že kvůli několik let staré chybě úředníka neměli jinou možnost. Podle společnosti Dr. Max jde o popření principu řádného hospodáře.

Starosta Slavkova Michal Boudný tvrdí, že zveřejnění pronájmu mělo napravit chybu úředníka města z roku 2005. Tehdy město o deset let prodloužilo nájemní smlouvu lékárně, která v poliklinice již nějakou dobu sídlila. Tento záměr však pověřený úředník města nezveřejnil na úřední desce a nájem tak byl neplatný. „Tímto krokem jsme chybu napravili a zveřejnili záměr pronájmu, nikoli výběrové řízení," sdělil Boudný.

Podívejte se: Marek Ztracený ve Slavkově rozezpíval tisíce fanoušků

O prostory se kromě původního nájemce přihlásily také další společnosti, například Benu či Dr. Max. Druhý zmíněný řetězec vlastní Penta Investments. „Při smlouvě na dobu neurčitou jsme nabízeli nájem 125 tisíc korun, při pětileté smlouvě 150 tisíc a pro případ desetileté smlouvy 150 tisíc korun měsíčně s jednorázovým bonusem ve výši milionu korun," popsal mluvčí řetězce lékáren Dr. Max Michal Petrov. Společnost Benu detaily své nabídky zveřejnit odmítla.

Vedení Slavkova se rozhodlo pro původního nájemce a uzavřelo s ním smlouvu. Ta je na dobu neurčitou a městu za první čtyři měsíce trvání přinese výnos srovnatelný s ostatními nabídkami, poté však bude nájemné činit padesát tisíc za měsíc. „Při rozhodování se město nemusí držet jen ekonomických hledisek. V minulosti došlo při prodlužování nájemního vztahu ze strany města k pochybení a tímto zveřejněním záměru pronájmu jsme chybu napravili. Pokračujeme tak v místní tradici a zachování kvalitních služeb pro naše občany," vyjádřil se Boudný.

Nuncius Okolo navštívil Slavkov. Mši sloužil na základech kostela svatého Jakuba

Podle Petrova rozhodnutí odmítnout jistotu více než dvojnásobku, případně trojnásobku nabízené částky popírá princip péče správného hospodáře. Navíc vedení města nemůže hovořit ani o poskytování kvalitnějších služeb. „Na Slavkovsku máme přes dva a půl tisíce registrovaných aktivních klientů, kteří dnes musejí za našimi lékárnami buď do nejbližších Bučovic, anebo rovnou do Brna," vysvětlil mluvčí řetězce.

Městu se navíc nelíbila dvouletá výpovědní doba, kterou řetězec v nabídce požadoval. Ta se však týkala pouze případné smlouvy na dobu neurčitou. Slavkovský starosta nezohlednil ani nabídku na opravy prodejny. „Prostor lékárny prošel nedávno rekonstrukcí, tudíž tato nabídka je rovněž lichá," řekl Boudný. Přiznal také, že pokud by vedení Slavkova neupřednostnilo současného nájemce, pravděpodobně by došlo k žalobě, kterou by město prohrálo.

Proč se vedení Slavkova rozhodlo osmnáct let starou chybu řešit až teď, starosta nesdělil.